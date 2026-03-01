Mercedes S 500 L Test: Ein Rückzugsort auf Rädern

Ja, da gab es jüngst dieses Update, das ChatGPT in den Sprachassistenten einspielt. Der kann nun kontextbezogene Gespräche führen. Interessant? In der langen S-Klasse wohl eher nicht – da hat Ruhe zu herrschen, deshalb kauft man diesen Luxus-Mercedes. Herrscher sitzen schließlich hinten im Ruheraum. Und die Langversion, eine 5,3-Meter-Erscheinung, wiederum beherrscht das Straßenbild mit der Macht ihrer Eleganz. Sie schafft das ganz ohne Protz.
1.118 Kilometer Reichweite
Typisch für den L ist die entspannende Wirkung über Zeit. Man muss sich natürlich nicht bis zu 1.118 Kilometer in einem Rutsch chauffieren lassen, so hoch wäre die Reichweite laut unserem Eco-Verbrauch von 6,8 l/100 km dank des 76 Liter großen Optionstanks. Doch es ist schon bemerkenswert,...