Mercedes S 500 L Test: Ein Rückzugsort auf Rädern

Ja, da gab es jüngst dieses Update, das ChatGPT in den Sprachassistenten einspielt. Der kann nun kontextbezogene Gespräche führen. Interessant? In der langen S-Klasse wohl eher nicht – da hat Ruhe zu herrschen, deshalb kauft man diesen Luxus-Mercedes. Herrscher sitzen schließlich hinten im Ruheraum. Und die Langversion, eine 5,3-Meter-Erscheinung, wiederum beherrscht das Straßenbild mit der Macht ihrer Eleganz. Sie schafft das ganz ohne Protz.