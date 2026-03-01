AMS Kongress
Mercedes S 500 L Test: Ein Rückzugsort auf Rädern

Mercedes S 500 L im Test
Ein Rückzugsort auf Rädern

Die Langversion der S-Klasse ist kein Auto, sie ist ein Rückzugsort auf Rädern. 5,3 Meter Eleganz, Luftfederung und ein kultivierter Dreiliter-Reihensechszylinder schaffen eine Atmosphäre, in der Tempo und Alltag ihre Schärfe verlieren. Mit einem Eco-Verbrauch von 6,8 l/100 km und bis zu 1.118 Kilometern Reichweite beweist der S 500 L zudem, dass souveräner Luxus und Effizienz kein Widerspruch sein müssen.

Veröffentlicht am 01.03.2026
Als Favorit speichern
Mercedes S 500
Foto: Achim Hartmann

Ja, da gab es jüngst dieses Update, das ChatGPT in den Sprachassistenten einspielt. Der kann nun kontextbezogene Gespräche führen. Interessant? In der langen S-Klasse wohl eher nicht – da hat Ruhe zu herrschen, deshalb kauft man diesen Luxus-Mercedes. Herrscher sitzen schließlich hinten im Ruheraum. Und die Langversion, eine 5,3-Meter-Erscheinung, wiederum beherrscht das Straßenbild mit der Macht ihrer Eleganz. Sie schafft das ganz ohne Protz.

1.118 Kilometer Reichweite

Typisch für den L ist die entspannende Wirkung über Zeit. Man muss sich natürlich nicht bis zu 1.118 Kilometer in einem Rutsch chauffieren lassen, so hoch wäre die Reichweite laut unserem Eco-Verbrauch von 6,8 l/100 km dank des 76 Liter großen Optionstanks. Doch es ist schon bemerkenswert,...