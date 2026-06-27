Gelungener Kleinwagen zum attraktiven Preis: Renault Clio im Test

Es sind 19.900 Euro, die Renault für den neuen Clio in der Basisversion verlangt. Klar, das ist viel Geld für ein kleines Auto, aber immerhin für eines, das über einen 115 PS starken Dreizylinder und einige wichtige Ausstattungsmerkmale verfügt. Andere Hersteller verlangen für ihre Kleinwagen entweder deutlich mehr Geld oder motorisieren sie schwächer – oder beides trifft zu. Allerdings wird der Renault Clio auch weder in Frankreich noch sonst wo in der Europäischen Union gebaut, sondern in der Türkei.