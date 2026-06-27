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Tests

Gelungener Kleinwagen zum attraktiven Preis: Renault Clio im Test

Renault Clio im Test
Kompakt, clever, Clio

Der neue Clio steht mit Schaltgetriebe und 115 PS schon ab 19.900 Euro im Konfigurator. Eine komplexe Hybridisierung gibt’s erst im Topmodell, niedrige Verbräuche schon im Basismodell TCE 115. Wir testen es hier mit der Techno-Ausstattung, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.06.2026
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Renault Clio
Foto: Rossen Gargolov

Es sind 19.900 Euro, die Renault für den neuen Clio in der Basisversion verlangt. Klar, das ist viel Geld für ein kleines Auto, aber immerhin für eines, das über einen 115 PS starken Dreizylinder und einige wichtige Ausstattungsmerkmale verfügt. Andere Hersteller verlangen für ihre Kleinwagen entweder deutlich mehr Geld oder motorisieren sie schwächer – oder beides trifft zu. Allerdings wird der Renault Clio auch weder in Frankreich noch sonst wo in der Europäischen Union gebaut, sondern in der Türkei.

Selbst unter Berücksichtigung seiner Herkunft bleibt der Renault Clio ein im Marktvergleich günstiges Angebot, wie eine konkretere Preiseinordnung zeigt. Denn ähnlich ausgestattet kostet ein ebenfalls in der Türkei gefertigter Hyundai i20 rund ...