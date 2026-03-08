AMS Kongress
Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 im Test: 400 Nm, Allrad, 690 Liter Kofferraum

Skoda Superb Combi im Test
Zu gut für 3 Sterne?

Keine sechs Zylinder, aber 400 Nm Drehmoment, Allradantrieb und bis zu 690 Liter Ladevolumen – der Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 tritt als stärkste Variante der Baureihe an. Im Sportline-Trimm mit DCC-Fahrwerk, Ergo-Sportsitzen und Akustikverglasung verspricht er Oberklasse-Feeling zum Kombi-Preis. Der Anspruch: maximaler Reisekomfort, viel Raum und souveräne Fahrleistungen. Doch reicht das für die volle Punktzahl?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.03.2026
Als Favorit speichern
Skoda Superb Combi
Foto: Achim Hartmann

Eine Visco-Kupplung, 400 Nm Drehmoment, mindestens 690 Liter Ladevolumen, ein teurer Sportline-Dress mit Ergo-Sportsitzen, das Schlafpaket und dazu das DCC-Fahrwerk mit Sternchen. Da geht doch allen Superb-Liebhabern und luxusaffinen Octavia-Fahrern das Herz auf! Und alle Unwissenden dürften staunen, sobald sie den Wagen entern. So zurückhaltend der Superb von außen wirkt, zählt er als 2.0 TSI 4x4 doch zu den schnellen Kombis – mit der bekannt opulenten Beinfreiheit im Stil einer langen Mercedes V-Klasse.

Dabei stürmt der Allradler nicht ungestüm voran, beschleunigt lieber souverän, zieht aus hohen Gängen druckvoll an, ohne trotzige Töne aus dem Motorraum. Die Akustikverglasung, beim Sportline im hohen Preis mit inbegriffen, garantiert einen ...