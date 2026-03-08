Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 im Test: 400 Nm, Allrad, 690 Liter Kofferraum

Eine Visco-Kupplung, 400 Nm Drehmoment, mindestens 690 Liter Ladevolumen, ein teurer Sportline-Dress mit Ergo-Sportsitzen, das Schlafpaket und dazu das DCC-Fahrwerk mit Sternchen. Da geht doch allen Superb-Liebhabern und luxusaffinen Octavia-Fahrern das Herz auf! Und alle Unwissenden dürften staunen, sobald sie den Wagen entern. So zurückhaltend der Superb von außen wirkt, zählt er als 2.0 TSI 4x4 doch zu den schnellen Kombis – mit der bekannt opulenten Beinfreiheit im Stil einer langen Mercedes V-Klasse.