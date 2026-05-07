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Tolle Technik, aber diese Schwächen nerven: Mercedes GLC 400 4Matic EQ im Test

Mercedes GLC 400 4Matic EQ im Test
Tolle Technik, aber diese Schwächen nerven

Die GLC-Baureihe ist der Verkaufsschlager bei Mercedes, also gilt für die Elektroversion mit 800-Volt-Technologie: Wichtig, wichtiger, GLC EQ! Das Blockbuster-Potenzial soll der Testwagen unterstreichen: ein GLC 400 4Matic EQ mit zwei Motoren, 360 System-kW, einem großen 94-kWhAkku und einem riesigen Hyperscreen im Cockpit. Im Test prüfen wir Reichweite, Ladeleistung, Bedienung und Fahrkomfort.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Der April lässt’s bei uns krachen: Kaum holt BMW den Neue-Klasse-iX3 ab, steht in der Redaktionsgarage schon der neue Mercedes GLC EQ. Es bleibt abzuwarten, ob alle beide am Ende dauerhaft Verkaufsschlager werden: Aber wir Autotester erwarten mit dem Benz durchaus einen Blockbuster, weil auch der neben viel neuer Technik zeigt, was die (elektrische) Mittelklasse in den nächsten Jahren bieten wird.

Ein Vergleichstest folgt zeitnah, hier geht’s nun um den GLC 400 4Matic EQ, dessen essenzielle Prüfungsergebnisse wir gleich zum Start darlegen: 454 Kilometer Testreichweite, 23,9 kWh/100 km im Schnitt. Für eine 10-auf-80-Prozent-Ladung vergehen im Test 26 Minuten. Eine Ladepause müssen wir nicht einlegen, um im EQ sofort zu erkennen: Auch die Mercedes-Mittelklasse ...