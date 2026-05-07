Tolle Technik, aber diese Schwächen nerven: Mercedes GLC 400 4Matic EQ im Test

Der April lässt’s bei uns krachen: Kaum holt BMW den Neue-Klasse-iX3 ab, steht in der Redaktionsgarage schon der neue Mercedes GLC EQ. Es bleibt abzuwarten, ob alle beide am Ende dauerhaft Verkaufsschlager werden: Aber wir Autotester erwarten mit dem Benz durchaus einen Blockbuster, weil auch der neben viel neuer Technik zeigt, was die (elektrische) Mittelklasse in den nächsten Jahren bieten wird.