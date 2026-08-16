US-Stromer mit Premium-Anspruch: Cadillac Lyriq-V im Test

Es ist mal wieder soweit! Cadillac hat eine Modelloffensive für Europa ins Rollen gebracht. Hoffnungsträger diesmal: ein Dreigestirn an Elektro-Crossovern, das vom mittelklassigen Optiq bis zum Fullsize-SUV Vistiq reicht. Dazwischen positioniert sich der coupéhafte Lyriq (ab 83.000 Euro), der nun als V-Version zum 108.809 Euro teuren Topmodell avanciert. Und zum Aushängeschild?
Mehr Leistung, aber langsames Laden
Statt regulär 388 kW emittiert der Bi-Motor-Allrad deren 475. Im schärfsten Fahrmodus wächst die Vmax auf 210 km/h, gleichzeitig soll der Sprint auf 100 in 3,6 Sekunden gelingen – ein Wert, der sich jedoch nicht bestätigt. An Punch mangelt es aber keineswegs, im Gegenteil: Voll ausgelotet wuchten die 880 Nm das 2,7-Tonnen-Trumm derart ...