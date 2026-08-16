US-Stromer mit Premium-Anspruch: Cadillac Lyriq-V im Test

Es ist mal wieder soweit! Cadillac hat eine Modelloffensive für Europa ins Rollen gebracht. Hoffnungsträger diesmal: ein Dreigestirn an Elektro-Crossovern, das vom mittelklassigen Optiq bis zum Fullsize-SUV Vistiq reicht. Dazwischen positioniert sich der coupéhafte Lyriq (ab 83.000 Euro), der nun als V-Version zum 108.809 Euro teuren Topmodell avanciert. Und zum Aushängeschild?