Viel Elektroauto fürs Geld: Leapmotor B10 im Test

Festhalten! 22 Steuergeräte verbindet der 996 Meter kurze Kabelbaum des chinesischen Leapmotor B10 miteinander. Kurz? Ja, denn üblich ist weit über ein Kilometer. Testrelevant? Ja, denn die Vernetzung der Systeme – wie Software, Fahrassistenz, Antrieb – ist elementar für eine gute Bewertung.

Design und Innenraum

Die Anlagen des B10 passen, von den Außenmaßen über die Akkukapazität bis zum Preis ab 29.900 Euro. Die fummeligen Klapp-Türöffner hat sich Leapmotor bei Tesla abgeguckt, den Zugang per App ebenso. Oder Sie öffnen den B10 per NFC-Karte, dann jedoch nur über ein Kontaktfeld am linken Außenspiegel. In beiden Sitzreihen hat man genügend Platz. Das Gepäckabteil bietet zwar nur durchschnittlich viel Raum und keine Verzurrösen, dafür jedoch ...