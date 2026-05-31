AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Tests

Viel Elektroauto fürs Geld: Leapmotor B10 im Test

Leapmotor B10 im Test
Hier gibt es viel E-Auto fürs Geld

22 Steuergeräte, 996 Meter Kabelbaum und ein Elektroauto, das viel fürs Geld verspricht: Der Leapmotor B10 tritt im Test mit 14,6-Zoll-Screen, Frunk-Kabelfach und Lade-Routenplanung an. Wie harmonieren Lenkung, Rekuperation bis Ein-Pedal-Fahren und die Assistenzsysteme im Alltag?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 31.05.2026
Als Favorit speichern
Leapmotor B10 ProMax auf Landstraße, Frontalansicht, in Fahrt, mit Fahrer am Steuer.
Foto: ACHIM HARTMANN

Festhalten! 22 Steuergeräte verbindet der 996 Meter kurze Kabelbaum des chinesischen Leapmotor B10 miteinander. Kurz? Ja, denn üblich ist weit über ein Kilometer. Testrelevant? Ja, denn die Vernetzung der Systeme – wie Software, Fahrassistenz, Antrieb – ist elementar für eine gute Bewertung.

Design und Innenraum

Die Anlagen des B10 passen, von den Außenmaßen über die Akkukapazität bis zum Preis ab 29.900 Euro. Die fummeligen Klapp-Türöffner hat sich Leapmotor bei Tesla abgeguckt, den Zugang per App ebenso. Oder Sie öffnen den B10 per NFC-Karte, dann jedoch nur über ein Kontaktfeld am linken Außenspiegel. In beiden Sitzreihen hat man genügend Platz. Das Gepäckabteil bietet zwar nur durchschnittlich viel Raum und keine Verzurrösen, dafür jedoch ...