Was den BMW iX3 von anderen Elektro-SUV unterscheidet: Technik-Check

Der BMW iX3 50 xDrive setzt auf eine moderne 800-Volt-Architektur, die schnelles Laden und effiziente Energieübertragung ermöglicht. Der Akku lädt in nur 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent – ein beeindruckender Wert.

Im Antriebsstrang kombiniert BMW vorne einen Asynchronmotor mit einer stromerregten Synchronmaschine hinten. Das Ergebnis: 345 kW (469 PS) Systemleistung und 501 Kilometer Reichweite bei 23,9 kWh/100 km Verbrauch. Der Einpedalmodus erleichtert das Fahren im Stadtverkehr.

Superbrains: Vier Rechner für maximale Kontrolle Vier zentrale Steuerrechner – die "Superbrains" – übernehmen spezifische Aufgaben. Das "Heart of Joy" regelt Antrieb und Rekuperation, während das "Brain of Automated Driving" Funktionen wie Symbiotic Drive steuert. Die weiteren Rechner kümmern sich um Infotainment und Panoramaprojektion.

Bedienung: Fortschritt mit Einschränkungen BMW setzt auf Touchscreens und Sensorfelder, was modern wirkt, aber die Bedienbarkeit einschränkt. Funktionen wie die Klimasteuerung sind nur über den Bildschirm erreichbar. Der KI-Chatbot zeigt Verbesserungspotenzial bei komplexen Befehlen.

Assistenzsysteme auf Topniveau Der Autobahnassistent erlaubt Spurwechsel durch einen Blick in den Außenspiegel. Symbiotic Drive minimiert unnötige Warnungen und erhöht den Komfort.

Der Innenraum bietet viel Platz, doch Materialien wie Hartplastik enttäuschen angesichts des Preises. Das Panoramic-View-Display sorgt für Übersichtlichkeit, erfordert jedoch Eingewöhnung.