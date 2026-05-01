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SUV
Tests

Was den BMW iX3 von anderen Elektro-SUV unterscheidet: Technik-Check

Elektro-SUV mit revolutionärer Technik
BMW iX3 50 xDrive im Test

Mit dem BMW iX3 50 xDrive setzt BMW auf innovative Technologien wie eine 800-Volt-Architektur und bidirektionales Laden. Doch nicht alle Neuerungen überzeugen, wie der umfassende Test offenbart.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.05.2026
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Der BMW iX3 50 xDrive setzt auf eine moderne 800-Volt-Architektur, die schnelles Laden und effiziente Energieübertragung ermöglicht. Der Akku lädt in nur 23 Minuten von 10 auf 80 Prozent – ein beeindruckender Wert.

Im Antriebsstrang kombiniert BMW vorne einen Asynchronmotor mit einer stromerregten Synchronmaschine hinten. Das Ergebnis: 345 kW (469 PS) Systemleistung und 501 Kilometer Reichweite bei 23,9 kWh/100 km Verbrauch. Der Einpedalmodus erleichtert das Fahren im Stadtverkehr.

Superbrains: Vier Rechner für maximale Kontrolle

Vier zentrale Steuerrechner – die "Superbrains" – übernehmen spezifische Aufgaben. Das "Heart of Joy" regelt Antrieb und Rekuperation, während das "Brain of Automated Driving" Funktionen wie Symbiotic Drive steuert. Die weiteren Rechner kümmern sich um Infotainment und Panoramaprojektion.

Bedienung: Fortschritt mit Einschränkungen

BMW setzt auf Touchscreens und Sensorfelder, was modern wirkt, aber die Bedienbarkeit einschränkt. Funktionen wie die Klimasteuerung sind nur über den Bildschirm erreichbar. Der KI-Chatbot zeigt Verbesserungspotenzial bei komplexen Befehlen.

Assistenzsysteme auf Topniveau

Der Autobahnassistent erlaubt Spurwechsel durch einen Blick in den Außenspiegel. Symbiotic Drive minimiert unnötige Warnungen und erhöht den Komfort.

Der Innenraum bietet viel Platz, doch Materialien wie Hartplastik enttäuschen angesichts des Preises. Das Panoramic-View-Display sorgt für Übersichtlichkeit, erfordert jedoch Eingewöhnung.

Fazit