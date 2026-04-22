BMW iX3 50 xDrive Test: Neue Klasse mit 800-Volt-Technik und 501 km Reichweite

Mit der "Neuen Klasse" will BMW nicht weniger als sich selbst neu definieren. Der iX3 50 xDrive ist eines der ersten Modelle dieser Generation – vollgepackt mit neuer 800-Volt-Technik, vier zentralen Rechnern ("Superbrains") und einem komplett überarbeiteten Bedien- und Anzeigekonzept. Im Test zeigt sich: Der Elektro-SUV kombiniert hohe Effizienz, starke Fahrleistungen und beeindruckende Assistenzsysteme. Doch nicht alles überzeugt.