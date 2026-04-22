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BMW iX3 50 xDrive Test: Neue Klasse mit 800-Volt-Technik und 501 km Reichweite

BMW iX3 50 xDrive im Test
Diese Kleinigkeiten verhindern den Punkterekord

Mit der "Neuen Klasse" will BMW nicht weniger als sich selbst neu definieren. Der iX3 50 xDrive ist eines der ersten Modelle dieser Generation – vollgepackt mit neuer 800-Volt-Technik, vier zentralen Rechnern ("Superbrains") und einem komplett überarbeiteten Bedien- und Anzeigekonzept. Im Test zeigt sich: Der Elektro-SUV kombiniert hohe Effizienz, starke Fahrleistungen und beeindruckende Assistenzsysteme. Doch nicht alles überzeugt.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 23.04.2026
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Was meint BMW mit "Neudefinition der Marke" eigentlich? Nach zwei überlangen Fragenkatalogen zur Technik des iX3 scheint es anständig, der Pressestelle diese Minenfeldfrage zu ersparen. Stattdessen ackern wir uns jetzt durch die vielen Neue-Klasse-Neuheiten und schlussfolgern abschließend einfach selbst.

Zunächst ein gar nicht so kurzer Kurzüberblick: Neu sind die Panoramaprojektion an der Frontscheibe, das Infotainment plus Bedienkonzept und die leistungsfähige IT-Hardware, die BMW in vier Rechnern, den "Superbrains", konsolidiert hat. Einer davon schultert Symbiotic Drive, das den Umgang mit Assistenzsystemen verändert. Ein cloudgestützter KI-Chatbot ersetzt die alte Sprachassistenz, außerdem weichen klassische Schmelzsicherungen wartungsfreien ...

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