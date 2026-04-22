BMW iX3 50 xDrive Test: Neue Klasse mit 800-Volt-Technik und 501 km Reichweite

Was meint BMW mit "Neudefinition der Marke" eigentlich? Nach zwei überlangen Fragenkatalogen zur Technik des iX3 scheint es anständig, der Pressestelle diese Minenfeldfrage zu ersparen. Stattdessen ackern wir uns jetzt durch die vielen Neue-Klasse-Neuheiten und schlussfolgern abschließend einfach selbst.
Zunächst ein gar nicht so kurzer Kurzüberblick: Neu sind die Panoramaprojektion an der Frontscheibe, das Infotainment plus Bedienkonzept und die leistungsfähige IT-Hardware, die BMW in vier Rechnern, den "Superbrains", konsolidiert hat. Einer davon schultert Symbiotic Drive, das den Umgang mit Assistenzsystemen verändert. Ein cloudgestützter KI-Chatbot ersetzt die alte Sprachassistenz, außerdem weichen klassische Schmelzsicherungen wartungsfreien ...