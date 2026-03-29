Zwischen E-Auto und Verbrenner: Nissan Qashqai e-Power im Test

Neuer Verbrenner, neue E-Maschine, also vieles neu – und doch vieles gleich am Nissan Qashqai e-Power. Denn nach wie vor handelt es sich um einen nicht aufladbaren seriellen Vollhybrid, dessen Dreizylinder-Benziner nicht antreibt, sondern den Lithium-Ionen-Akku mit 2,1 kWh Speicherkapazität lädt. Der speist dann eine E-Maschine, die den Antrieb übernimmt.

Klingt komplex? Ist es auch. Geradezu paradox scheint es zu werden, wenn man sich Folgendes vor Augen führt: Der Qashqai fährt rein elektrisch, selbst wenn der 1,5-Liter läuft, denn der ist ja nur ein Generator.