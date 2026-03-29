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SUV
Tests

Zwischen E-Auto und Verbrenner: Nissan Qashqai e-Power im Test

Nissan Qashqai e-Power im Test
Elektrisch fahren ohne Laden

Ein SUV, der stets elektrisch antreibt und dennoch einen 1,5-Liter-Dreizylinder mit variabler Verdichtung mitführt – das ist der Nissan Qashqai e-Power. Die Vollhybrid-Version erhält einen neuen Benziner sowie eine neue E-Maschine. Wir machen den Test.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.03.2026
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Nissan Qashqai e-Power 156 in Rot, fahrend in urbaner Umgebung, Front- und Seitenansicht.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Neuer Verbrenner, neue E-Maschine, also vieles neu – und doch vieles gleich am Nissan Qashqai e-Power. Denn nach wie vor handelt es sich um einen nicht aufladbaren seriellen Vollhybrid, dessen Dreizylinder-Benziner nicht antreibt, sondern den Lithium-Ionen-Akku mit 2,1 kWh Speicherkapazität lädt. Der speist dann eine E-Maschine, die den Antrieb übernimmt.

Klingt komplex? Ist es auch. Geradezu paradox scheint es zu werden, wenn man sich Folgendes vor Augen führt: Der Qashqai fährt rein elektrisch, selbst wenn der 1,5-Liter läuft, denn der ist ja nur ein Generator.

Effiziente Technik des Dreizylinder-Benziners

Dafür werkelt der Dreizylinder-Benziner mit seiner variablen Verdichtung besonders effizient. Die Pleuel sind zweigeteilt, dazwischen sitzt ...