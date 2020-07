Abt Audi A5 Sportback/Coupé Auch nach Facelift mit Zusatzpower

Abt läuft sich beim überarbeiteten Audi A5 als Sportback und Coupé noch warm, sprich das komplette Tuningangebot für den revidierten Ingolstädter ist noch nicht zu haben. Angeboten werden aber bereits die ersten Leistungssteigerungen sowie Felgen-Optionen.

Für den Audi A5 45 TDI, der seit kurzem leider nicht mehr neu angeboten wird, bietet Abt eine kraftbringende Zusatzmotorsteuerung, die aus dem Selbstzünder 268 PS und 540 Nm holt. Ab Werk stehen diesen Daten nur 231 PS und 500 Nm gegenüber. Der Preis für das Upgrade liegt bei 2.515 Euro plus Montage und Eintragung. Bereits in Vorbereitung sind aber schon entsprechende Software-Pakete für die neuen Triebwerke in den Varianten 40 TDI (190 PS) und 45 TFSI (265 PS). Was hier noch geht, verrät Abt noch nicht. Nur, dass kräftig was gehen soll.

Abt-Sportsline Für verschiedene Motorvarianten wird noch an Leistungssteigerungen entwickelt.

Verschiedene Felgen in 19 und 20 Zoll

Machbar ist auch schon was in Sachen Optik. Ein neuer Karbon-Heckspoiler für 1.550 Euro soll das Auge des Betrachters erfreuen und die aerodynamischen Qualitäten des A5 steigern. In puncto Leichtmetallräder können A5-Eigner bei Abt aktuell zwischen vier verschiedenen Designs in 19 und 20 Zoll Durchmesser wählen. Die hauseigenen Leichtmetallfelgen DR, ER-C, FR und GR kommen jeweils in dunkler Lackierung, differenzieren sich aber dennoch deutlich in Finish, Geometrie und Charakter. Felgensätze sind ab 2.720 Euro zu haben, Komplettradsätze starten ab 3.890 Euro.

Beim Fahrwerk des A5 Sportback/Coupé setzt Abt auf neue, kürzere Gewindefahrwerksfedern, mit denen sich rundum eine Tieferlegung im Bereich von 15 bis 40 mm realisieren lassen. Dabei werden sowohl Front- als auch Quattro-Antrieb berücksichtigt sowie Fahrzeuge mit und ohne elektronische Dämpferregelung. Der Preis für die Federn liegt bei 926 Euro, die Montage kostet weitere 609 Euro. Wer darüber hinaus im Innenraum weitere Akzente setzen möchte, kann bei Abt zudem die Start-Stop-Schalterkappe, die Schaltknaufkappe und die Türeinstiegsbeleuchtung mit Logo-Projektion ordern.

Fazit

Der VW-Konzern legt vor, Tuner Abt zieht wie gewohnt nach und bietet Leistungssteigerungen und Optik-Tuning.