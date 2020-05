Abt Audi RS Q3 440 PS für den starken RS-Allradler

400 PS und 480 Nm klingen eigentlich ausreichend für einen Kompakt-SUV im Format des Audi RS Q3. Wer das anders sieht, sollte seinen RSQ3 durch die Werkstätten von Tuner Abt rollen. Dann bleiben Zusatz-PS und weitere Newtonmeter Drehmoment hängen. Mit einer modifizierten Motorsteuerung entlockt der Tuner dem 2,5 Liter großen Turbo-Fünfzylinder zusätzlich 40 PS und 40 Nm Drehmoment. In Summe kommt der Audi RS Q3 so auf 440 PS und 520 Nm Drehmoment.

Leistungsplus kostet rund 4.700 Euro

Mit dem Powerplus verbessern sich auch die Fahrleistungen: So liegt die neue Höchstgeschwindigkeit bei 285 km/h und der Sprint von Null auf 100 km/h dauert nur noch 4,3 Sekunden. Wer möchte, kann den erstarkten Fünfender per neuem Start-Stopp-Knopf (Preis: 42 Euro) zum Leben erwecken. Investiert werden müssen in das Powerpaket 4.440 Euro plus rund 180 Euro-Montagekosten sowie 90 Euro für die Eintragung.

Räder in 20 und 21 Zoll

Eine breite Auswahl an hauseigenen Leichtmetallfelgen hält Abt für die Radhausfüllung bereit. Die Design-Varianten DR, ER-C, FR und GR stehen für den kompakten SUV im 20-Zoll-Format mit Reifen in der Dimension 255/40 zur Verfügung. Das DR-Rad sogar zusätzlich mit 21 Zoll Durchmesser und Reifen der Größe 255/35. Die Felgensätze sind in 20 Zoll ab 3.372 Euro zu haben. Die 21-Zöller kosten im Paket ab 4.240 Euro.

Fazit

Beim Thema Tuning die Sinnfrage zu stellen, bringt nicht viel. Der Wunsch nach Individualisierung ist praktisch so alt wie das Automobil selbst. Und ein bisschen mehr Klang, Leistung und Style für einen RS Q3 sind alles, nur nicht verkehrt.