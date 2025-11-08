Abt Audi SQ5: So bekommt der SUV RS-Status

In der Audi Q5 -Familie bildet der SQ5 in Abwesenheit eines RS-Modells das sportliche Top-Modell. Wer dieses zu Veredler Abt schickt, bekommt es zwar nicht als RS zurück, aber zumindest mit einem Leistungspotenzial, das einer RS-Version würdig wäre.

73 Zusatz-PS 367 PS und 550 Nm Drehmoment aus dem Dreiliter-V6-Turbobenziner unter der Haube des Audi SQ5 sind beeindruckend. Noch beeindruckender sind allerdings 440 PS und 600 Nm, die der Kemptener Tuner Abt mit seinem Power S-Zusatzmodul für die Motorsteuerung aus dem Sechszylinder holt. Die 73 zusätzlichen Pferdestärken sowie die 50 Extra-Nm gibt es zum Preis von 4.590 Euro. Unter dem Strich bringt diese Investition eine um 0,3 Sekunden verkürzte Spurtzeit, die Höchstgeschwindigkeit gegenüber der Serie bleibt unverändert.

Ergänzend passt Abt das Fahrwerk des SUV an die gestiegene Leistung an. Modelle mit Stahlfederung senken kürzere Sportfedern um 45 Millimeter ab. Als Upgrade für alle SQ5-Versionen offeriert Abt hauseigene Leichtmetallfelgen in 20 oder 22 Zoll Durchmesser (Felgensatz ab 4.560 Euro). Als maximale Reifen sind Pneus in der Dimension 255/35 ZR22 vorgesehen.

Sportlichere Optik Für eine Optik auf RS-Niveau sorgt ein Aerodynamikpaket, das einen neuen Frontspoiler, einen Heckschürzeneinsatz und einen Heckspoiler umfasst. Hinzu kommen für die Vierrohr-Abgasanlage mattschwarz gehaltene Edelstahl-Endrohrblenden mit einem Durchmesser von 102 Millimeter. Das SQ5-Interieur wertet Abt mit neuen Fußmatten und einer modifizierten Türeinstiegsbeleuchtung auf.