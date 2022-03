Abt Cupra Formentor VZ5 450 PS für den Fünfzylinder

Der Formentor VZ5 von Cupra ist das einzige VW-Konzern-Modell, das den 2,5 Liter großen Fünfzylinder-Turbobenziner unter der Haube tragen darf und nicht aus dem Audi-Stall kommt. Im Spanier schieben damit serienmäßig 390 PS und 480 Nm an. Sollte reichen, sollte man annehmen.

60 PS für 4.500 Euro

Wer dennoch den Drang nach mehr Power verspürt, kann sich getrost an Tuner Abt wenden. Der steckt dem Fünfzylinder sein hauseigenes Zusatzmodul in den Kabelstrang der Motorsteuerung und kitzelt so noch mehr Leistung aus dem Aggregat. Gefüttert mit neuen Kennfeldern schickt der 2,5-Liter 450 PS und bis zu 530 Nm in den Antriebsstrang. Damit spurtet der Formentor VZ5 dann in 3,9 statt 4,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Ohne weitere Eingriffe bleibt die Tachonadel aber bei 250 km/h stehen. Wer auch hier mehr will, kann sich das Tempolimit auf 270 km/h anheben lassen. Für das Leistungstuning ohne Vmax-Anhebung werden 4.490 Euro gefordert. Mit erhöhtem Tempolimit werden 4.980 Euro fällig. Hinzu kommen jeweils noch rund 360 Euro für den Einbau und die Eintragung.

Einen Nachschlag gibt es auch beim Räderwerk. Abt hält hier Alternativen in 20 und 21 Zoll Durchmesser in verschiedenen Designvarianten und Ausführungen bereit. Die 20-Zoll-Felgensätze starten ab 3.960 Euro. Sollen 21 Zoll große Felgen montiert werden, dann startet die Preisliste ab 4.760 Euro. Als Komplettradsätze mit 255/35er respektive 255/30er Reifen werden 5.400 und 6.680 Euro fällig.

Fazit

Abt spendiert dem Formentor Top-Modell 60 zusätzliche PS und macht ihn mit 450 PS zum Porsche-Killer. Auch bei Räderwerk legt Abt auf Wunsch nach.