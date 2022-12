Nicht nur Abgasanlagen für BMW M3 und M4 Akrapovic verleiht jetzt auch Flügel

Wer an Akrapovic denkt, denkt an Auspuffanlagen. Die Slowenen haben ihr Angebot aber schon vor einiger Zeit auch auf Carbonanbauteile erweitert. Zum Start gab es für verschiedene Automodelle neue Diffusoreinsätze für die Heckschürze, die natürlich mit den flankierenden Abgasanlagen der Marke kombiniert werden können.

Ende November 2022 stockt Akrapovic seine Carbon-Kompetenz weiter auf und präsentiert seinen ersten verstellbaren Heckflügel. Der bildet allerdings nur den Auftakt für den Einstig in das Segment der Heckspoiler.

Heckflügel für BMW

Akrapovic Das Gesamtdesign wurde für die Aerodynamik des BMW M3 und M4 optimiert, wobei der Flügel an die Linienführung beider Fahrzeuge angepasst wurde.

Das Erstlingswerk ist auf die BMW-Modelle M3 (G80) und M4 (G82) zugeschnitten. Dieser aus leichtem Karbon handgefertigte Flügel trägt die gleiche Webart der Karbonfaser sowie die das gleiche Richtungsmuster wie der optionale Karbon-Diffusor für dieselben Fahrzeuge. Die Sichtcarbonoberfläche ist mit Klarlack überzogen, eine Handpolitur verleiht ihr ein Hochglanzfinish.

Der Flügel ist an zwei Halterungen in Schwanenhalsform montiert, die aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt sind. Für eine noch bessere strukturelle Stabilität an den Drehpunkten sind Titan-Verstärkungen in den Flügel eingearbeitet. Die Verwendung von Titan in Verbindung mit Carbon verbessert die Beständigkeit gegen galvanische Korrosion, erhöht die Haltbarkeit des Produkts und macht es gleichzeitig so leicht wie möglich. Die Schrauben, mit denen der Flügel und die Halterungen verbunden sind, sind ebenfalls aus Titan gefertigt.

Akrapovic Der Flügel ist an zwei gefrästen Alu-Halterungen in Schwanenhalsform montiert, die Verschraubungen sind aus Titan.

Der aus dem Motorsport abgeleitete Flügel wurde entwickelt, um ein extrem wettbewerbsfähiges Verhältnis zwischen Abtriebskraft und Luftwiderstand zu erzielen. An der Hinterkante des Flügels befindet sich außerdem eine kleine Gurney-Klappe, die den Anstellwinkel des Flügels vergrößern und so mehr Abtrieb erzeugen soll, ohne dadurch den Luftwiderstand negativ zu beeinflussen.

Der Flügel ist in drei Stufen manuell im Anstellwinkel einstellbar. Der Heckflügel Rear Wing (Carbon) für den BMW M3 (G80) und M4 (G82) besitzt eine ABE mit AKR-WI KBA 31882 Typgenehmigung und ist mit einem dezenten Akrapovic-Monochrom-Logo auf jeder Seite versehen. Eine Preis für den Heckflügel nennt Akrapovic nicht. In ersten Shops wird das Luftleitelement aber bereits für rund 4.700 Euro gelistet.

Umfrage 184091 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Auspuffanlagen von Akrapovic kennt man, jetzt steigen die Slowenen ergänzend zu den bereits bekannten Diffusoranbauteilen auch in das Segment von Heckspoilern ein. Der erste Flügel ist für die BMW-Modelle M3 und M4 maßgeschneidert.