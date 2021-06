Audi RS6 Johann Abt Signature Edition 800-PS-Geschenk zum 125. Geburtstag

Angefangen hat Johann Abt 1896 als Pferdeschmied in Kempten. Heute gilt Abt Sportsline in Kempten als größter Tuner weltweit für die Marken des VW-Konzerns. Wo früher mit Hammer und Amboss Eisen bearbeitet wurde, werden heute mit Bits und Bytes zusätzliche Pferdestärken in Motorsteuerungen gehämmert.

Um das Jubiläum gebührend zu feiern, legt Abt die Johann Abt Signature Edition auf. Gefertigt werden davon nur 64 Exemplare – für jedes Lebensjahr von Johann Abt eines. Jedes Fahrzeug wird während seiner kompletten Fertigung von einem Abt-Rennsportmechaniker durchgehend betreut. Sechs Autos pro Monat entstehen so in Handarbeit. Und jedes Fahrzeug strotzt nur so vor Exklusivität.

800 PS für 330 km/h Topspeed

Starten wir unter der Motorhaube. Der Vierliter-V8-Biturbo erstarkt mit neuen Turboladern, einer vergrößerten Ladeluftkühlung und einem Zusatzsteuergerät von 600 PS und 800 Nm auf 800 PS und 980 Nm Drehmoment. Für Standfestigkeit sorgt ein zusätzlicher Ölkühler. Mit dem Plus an Leistung purzeln auch die Fahrleistungswerte. Von Null auf 100 km/h geht es in 2,91 Sekunden und damit ganze 0,69 Sekunden schneller in einem Standard-RS 6. Schon 9,79 Sekunden nach dem Start sind 200 km/h erreicht. Nach 28,35 Sekunden fällt die 300-km/h-Marke – 20 Sekunden früher als im Serien-RS6. Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich erst bei 330 km/h ein.

Live mitverfolgen lassen sich Powerspiele über die neue Abt-App, die Parameter wie die aktuelle Mehrleistung, das zusätzliche Drehmoment und diverse motornahe Daten visualisiert.

Abt Sportsline Die Karbonanbauteile zeichnen sich durch einen roten eingewebten Metallfaden aus.

Viel Leistung verlangt aber auch nach viel Fahrwerk. Abt setzt den 800 PS Gewindefahrwerksfedern und Sportstabilisatoren an beiden Achsen entgegen. Und weil die Johann Abt Signature Edition auch optisch was hermachen sollte, gibt es ein spezielles Aeropaket. Das Bodywork punktet hier mit der einmaligen Karbonstruktur Signature Carbon Red mit einem eingewebten roten Metallfaden, der sich durch das ganze Fahrzeug zieht. So gestaltet sind unter anderem die Lufteinlässe und die Spoilerlippe an der Frontschürze, die Heckschürze sowie der Dachheckspoiler.

In den Radläufen stecken 22-Zoll-Schmiederäder, die eigens für die Johann Abt Signature Edition entwickelt wurden und je Rad 3,5 Kilogramm Gewicht gegenüber der Serie einsparen. Montiert sind Reifen der Dimension 285/30. Den akustischen Abschluss bildet eine Schalldämpferanlage mit vier 102 mm großen mattschwarzen Edelstahlblenden.

Amboss-Splitter im Innenraum

Abt Sportsline Amboss-Fragment auf der Mittelkonsole.

Aber auch für den Innenraum haben sich die Allgäuer einiges einfallen lassen. Beim Öffnen der vorderen Türen wird ein Abt-Logo auf den Boden projiziert. Dann gleiten die Passagiere auf Sportsitze mit handgenähten Bezügen, entdecken belederte Türen, die veredelte Mittelarmlehne und Einstiegsleisten mit dem Schriftzug "Since 1896". Besonders exklusiv ist die aus schwarz eloxiertem Aluminium gearbeiteten Zeitkapsel auf der Mittelkonsole, die mit einem Fragment des Originalambosses von Johann Abt versehen ist. Auf der Armaturentafel dokumentiert ein Schriftzug die fortlaufende Seriennummer. Und natürlich bedecken auch hier verschiedene Flächen Karbonapplikationen aus Signature Carbon Red.

Preise für das Jubiläums-Sondermodell nennt Abt noch nicht. Günstig dürfte die Johann Abt Signature Edition aber bestimmt nicht werden.

Umfrage 51007 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Tuner Abt feiert seinen 125. Geburtstag mit einem exklusiven Sondermodell auf Basis des Audi RS6. Von der Johann Abt Signature Edition werden nur 64 Exemplare mit exklusivster Ausstattung gebaut.