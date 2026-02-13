Autoforma Volvo P1800 ES Norrsken: Modernisierter Schneewittchen-Sarg

Der niederländische Designer Niels van Roij ist in der Autoszene kein Unbekannter. Für sein jüngstes Restomod-Projekt hat er sich mit Volvo Lotte zusammengetan. Beide Partner arbeiten an einem deutlich modernisierten Volvo P1800 ES, der final unter dem Namen Norrsken antreten soll. Norrsken kommt aus dem Schwedischen und bedeutet so viel wie "Nordlicht" oder "Aurora Borealis".

Geplant sind drei verschiedene Designrichtungen Heritage Heaven verfolgt eine klassische Interpretation, die die ursprüngliche Designsprache durch zeitgenössische Farben, Materialien und Details würdigt. Die technischen Aktualisierungen sind dezent und unauffällig und konzentrieren sich auf Zuverlässigkeit, Präsenz und Verarbeitung statt auf maximale Leistung.

Modern Marvel propagiert eine klarere, minimalistischere Vision mit zeitgemäßen Designlösungen. Sie umfasst moderne Lichttechnik, verbesserte Fahrwerkskomponenten, gesteigerte Leistung und eine progressivere Materialpalette und bleibt dabei ruhig, minimalistisch und elegant.

Forward Fashionista wird schließlich die ausdrucksstärkste und leistungsorientierteste Interpretation. Hier definiert sich der P1800 ES durch ausdrucksstarke Farben, exklusive Materialien und eine selbstbewusstere Präsenz neu. Die technischen Verbesserungen sind umfangreich und beinhalten den Einbau des legendären Volvo T-5-R-Fünfzylinder-Motors (der in der Serienversion 240 PS leistet), ein überarbeitetes Getriebe, eine Doppelrohrabgasanlage, verbesserte Bremsanlagen, eine optimierte Fahrwerksgeometrie und eine neu abgestimmte Lenkung. Das analoge Fahrgefühl des Basis-Modells soll dabei aber vollumfänglich erhalten bleiben.

Optisch wird sich der Norrsken durch eine tiefergelegte Karosserie, deutlich breiter ausgestellte Radläufe aus Carbon sowie einen Carbon-Frontspoiler mit integrierten LED-Nebelleuchten, neuem Kühlergrill und neu gestalteter Front vom Original absetzen. Hinzu kommt an der gläsernen Heckklappe ein Dachkantenspoiler, der die Dachlinie verlängert. Optional soll ein Dachträgersystem angeboten werden. Die Beleuchtung wird komplett auf LED-Technik umgestellt. In die Radläufe stecken die Niederländer neu gezeichnete Schmiedefelgen, von denen zwei Varianten aufgelegt werden. Einen Hauch Klassik im neu gezeichneten Umfeld bringen neu gestaltete Stoßfänger und Zierelemente – erhältlich in Anthrazit, Silber und Chrom – an den alten Volvo.

Cockpit mit modernen Features Im Interieur bleibt die originale Volvo-Armaturenbrettarchitektur erhalten. Darum herum drapiert Autoforma lackierte Flächen, Applikationen aus gebürstetem Aluminium und Holzfurnier. Die Sitze werden neu gepolstert und dabei ergonomischer geformt.

Neue Türverkleidungen und eine neu gezeichnete Mittelkonsole runden den Cockpit-Umbau ab. Das Gepäck ruht, durch Lederriemen fixiert, künftig auf neuer Teppichware, die mit Aluminiumleisten verfeinert wird. Für zeitgemäßen Komfort sorgen eine moderne Klimaanlage, ein aktuelles Infotainmentsystem sowie eine deutlich verbesserte Dämmung der Kabine.

Kleine Auflage, hoher Preis Die bislang veröffentlichten Skizzen und Retuschen zum Norrsken zeigen nur mögliche Varianten. Letztendlich wird jedes Modell individuell nach den Wünschen des Kunden angepasst. Insgesamt sollen pro Jahr nicht mehr als fünf Exemplare entstehen. Die Preise richten sich nach Aufwand. Für die Top-Version Forward Fashionista gibt Autoforma als Richtpreis 300.000 Euro zuzüglich Steuern aus.