BMW 5er G30/G31 mit H&R Tieferlegungsfedern für mehr Fahrspaß

Der 5er BMW – begehrte Business- und Reiselimousine oder als Kombi bzw. Touring, wie sie ihn bei BMW nennen – wird immer gerne genommen. Auch antriebsseitig dürfte für jeden etwas dabei sein. Diesel, Benziner, mit oder ohne Hybrid, 2 WD, 4 WD – Latz hat’s – Tschuldigung: BMW hat’s!

H&R hat‘s natürlich auch: Tieferlegungsfedern für nahezu jede Modellvariante, punktgenau auf die Seriendämpfer des Bayern abgestimmt. Der damit einhergehende abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort hingegen bleibt langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten bzw. Teiletypgenehmigungen und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für BMW 5er Limousine / Touring, Typ G31 / G30,

inkl. adaptiver Dämpfersteuerung (DDC), ab Baujahr 2017

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Limousine, inkl. M550d / i, Typ G302WD + 4WD, bis 1.140 kg VA-Achslast

Art. Nr.: 28721-1

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 479,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Limousine, inkl. M550d / i, Typ G302WD + 4WD, ab 1.141 kg VA-Achslast

Art. Nr.: 28721-2

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 479,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Touring inkl. M550d / i, Typ G312WD + 4WD, bis 1.140 kg VA-Achslast

Art. Nr.: 28721-3

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 359,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Touring inkl. M550d / i, Typ G31, 2WD + 4WD, ab 1.141 kg VA-Achslast

Art. Nr.: 28721-4

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 359,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Touring 530e, 2WD + 530e xDrive, 4WD

Art. Nr.: 28721-4

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 359,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Limousine 530e iPerformance, Typ G31, 2WD

Art. Nr.: 28721-5

Tieferlegung: VA / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 479,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)

Tieferlegungsfedern für BMW 5er Limousine, nur 520e/530e exkl. iPerformance, Typ G30, 2WD + 530e xDrive + 545e xDrive

Art. Nr.: 28721-6

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20mm

Preis (UVP): 479,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 07/2025)