BMW 5er G30 LCI AC Schnitzer Frischgemacht auf 400 PS

AC Schnitzer rollt ein neues Tuning-Programm für die 5er LCI Modelle (G30, G31) aus dem Hause BMW auf die Straße. Die Leistungssteigerung sowohl der Limousine als auch des Touring mit Namen 540i beläuft sich auf zusätzliche 67 PS auf nun 400 PS. Ein Upgrade für die Dieseltriebwerke ist laut AC Schnitzer aktuell noch in der Entwicklung.

Damit die neu gewonnene Sportlichkeit auch von außen auf den ersten Blick sichtbar ist, montiert der Tuner allen Benziner Modellen Doppel-Sportnachschalldämpfer aus Edelstahl mit zwei verchromten oder schwarzen "Sport-" beziehungsweise "Carbon-Sport"-Endblenden unter das Heck – inklusive Soundoptimierung. Gleichzeitig sind für alle Modelle auch AC Schnitzer Fahrwerkfedernsätze erhältlich, die eine Tieferlegung von ca. 25 – 35 mm vorne/hinten gegenüber dem Serienfahrzeug ermöglichen.

AC Schnitzer hat dem BMW 540i nun 400 PS verpasst.

Bis zu 21 Zoll große Räder

In puncto Radsätze stehen gleich mehrere Kombinationen zur Verfügung, die das sportliche Äußere des 5ers unterstreichen sollen. AC3 FlowForming Felgen in BiColor Silber/Anthrazit oder Anthrazit sind in 21 Zoll Größe verfügbar. Darüber hinaus finden sich AC3 Leichtbau-Schmiedefelgen und AC1 Leichtmetallfelgen in verschiedenen Farben bis zu 20 Zoll Größe im Programm.

Für den sportlichen Abschluss sorgen Aerodynamik-Komponenten wie Frontspoilerelemente, Frontsplitter, Seitenschweller und Heckdiffusor. Limousinen-Fahrer können sich zudem über einen Dachheckspoiler, einen Heckspoiler oder einen Carbon Racing Heckflügel freuen. Touringfahrern steht ein Dachheckflügel zur Wahl. Darüber hinaus bietet AC Schnitzer noch Heckschürzen-Schutzfolien und Embleme in verschiedenen Größen und Farben für alle Modelle an. Im Innenraum geht es nicht minder sportlich zur Sache. Hier sorgen ein Aluminium Schaltwippen-Set, Pedalerie und passende Fußstütze, das Aluminium Cover "Black Line" für den BMW iDrive Controller und der AC Schnitzer Keyholder für glänzende Augen.

Fazit

AC Schnitzer hat sich die 5er LCI Modelle von BMW vorgenommen und ihnen sowohl ein Leistungs- als auch ein Optik-Tuning verpasst. Bis zu 400 PS sind die Münchener nun stark.