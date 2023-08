Wie auch schon bei anderen BMW-Modellen nimmt die M-Abteilung auch bei der Business-Limousine ganz klar Carbon in den Fokus. Der kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff (CFK) ist für ein hochwertiges Finish mit Klarlack versiegelt und soll Optik und sportlichen Look schärfen. Der vierteilige M Performance Frontaufsatz besteht ebenso aus Carbon wie der M Performance Heckspoiler. Der dreiteilige M Performance Heckdiffusor ist aus Aramid gefertigt und bringt die passende Rennsportoptik.

Über den M Performance Seitenschwelleraufsätzen finden sich auf Wunsch die neuen M Performance Akzentstreifen in Frozen Black. Die im Digitaldruck kolorierten Akzentstreifen sind in Anthrazit matt gehalten und tragen den M Performance Schriftzug. Nicht zuletzt findet man im Katalog auch M-Außenspiegelkappen aus Carbon und eine Antennenabdeckung aus Aramid.

Leichtmetallräder und Sportbremsanlage

Interessant für 5er-Käufer dürfte vor allem das erweiterte Radangebot aus dem M Performace-Regal sein. Die Auswahl für den G60 umfasst Leichtmetall-Radsätze in den Dimensionen 19 und 21 Zoll. Der Sommer-Komplettradsatz mit 21 Zoll M Performance Leichtmetallrädern im Kreuzspeichen-Design wird für alle Antriebsarten wahlweise in M Bicolor Jet Black glanzgedreht oder in M Frozen Midnight Grey angeboten. Das Y-Speichen-Design in Black matt ist als 19-Zoll-Variante erhältlich. Der entsprechende Winterkomplettradsatz, der zusätzlich auch schneekettentauglich ist, ist mit Ausnahme des BMW i5 M60 xDrive für alle Antriebsvarianten der neuen BMW 5er-Limousine zu haben. Passende M Performance Reifentaschen gibt es gegen Aufpreis dazu.