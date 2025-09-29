BMW X1 Plug-in-Hybrid mit H&R Tieferlegungsfedern

BMW setzt auf Antriebsvielfalt. Verbrenner, rein elektrisch oder wie hier als Plug-in-Hybrid lässt den Kunden die Wahl, welchem Konzept sie vertrauen. Sportlich orientierte Fahrer und Fahrerinnen setzen so oder so auf Fahrwerksprodukte von H&R. Zum Beispiel mit dem jetzt lieferbaren H&R Tieferlegungssatz. Die mit den H&R Federn einhergehende Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten, die Seitenneigung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven wird spürbar reduziert. Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau! Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt des X1 perfekt.