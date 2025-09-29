AMS Kongress
SUV
Tuning

BMW X1 Plug-in-Hybrid mit H&R Tieferlegungsfedern

Anzeige

Plug-in-Upgrade
Der BMW X1 25e/30e mit H&R Tieferlegungsfedern

Fahrspaß garantiert: H&R Tieferlegungsfedern reduzieren die Seitenneigung und sorgen für ein spürbar dynamischeres Einlenkverhalten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.09.2025
Als Favorit speichern
H_R_BMW_X1_25e_30e-_plugin_Federn_08_2025
Foto: H&R

BMW setzt auf Antriebsvielfalt. Verbrenner, rein elektrisch oder wie hier als Plug-in-Hybrid lässt den Kunden die Wahl, welchem Konzept sie vertrauen. Sportlich orientierte Fahrer und Fahrerinnen setzen so oder so auf Fahrwerksprodukte von H&R. Zum Beispiel mit dem jetzt lieferbaren H&R Tieferlegungssatz. Die mit den H&R Federn einhergehende Absenkung des Fahrzeugschwerpunkts sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten, die Seitenneigung der Karosserie in schnell gefahrenen Kurven wird spürbar reduziert. Dennoch bleiben Zuladung und Fahrkomfort auf Serienniveau! Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt des X1 perfekt.

Noch mehr Performance versprechen Trak+ – Spurverbreiterungen, die H&R in verschiedenen Dimensionen bereithält. Damit lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den BMW X1, Typ U1X (U11), nur für Modelle 25e / 30e, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern

Art. Nr.: 28635-9

Tieferlegung: VA / HA ca. 25 mm

Preis (UVP): 353,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert

Verbreiterung: ab 22 mm pro Achse

Preis (UVP): ab 122,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)