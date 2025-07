Bodykit aus Japan: Suzuki Jimny wird zum coolen Retro-Chevrolet

Das japanische Tuning-Unternehmen Cal’s Motors hat mit dem Beas+ L-Kit ein neues Bodykit vorgestellt, das den fünftürigen Suzuki Jimny in ein charmantes Retro-Offroad-Fahrzeug im Stil eines klassischen Chevy K5 Blazer verwandelt. Das Ergebnis ist ein kompakter Geländewagen mit überraschend viel amerikanischem Flair, der optisch deutlich aus dem Rahmen fällt.

Der Beas+ L basiert auf der in Japan unter dem Namen Jimny Nomade erhältlichen fünftürigen Variante des Jimny mit langem Radstand. Während Cal’s Motors bereits ähnliche Umrüstungen für den dreitürigen Jimny angeboten hat, bringt diese Version das nostalgische Design erstmals auf die längere und alltagstauglichere Karosserie. Die Modifikationen betreffen dabei ausschließlich die Optik – unter dem Blech bleibt der Jimny technisch unverändert.

Viel Chrom im Gesicht

Das auffälligste Merkmal des Umbaus ist die komplett neugestaltete Frontpartie. Hier sorgt ein verchromter Kühlergrill mit rechteckigen LED-Hauptscheinwerfern und separaten Blinkeinheiten für den typischen US-Look. Ergänzt wird das Ganze durch eine ebenfalls verchromte Stoßstange und nach unten versetzten Nebelleuchten. Der originale Suzuki-Schriftzug weicht dem Branding von Cal’s Motors, das jetzt prominent auf der Motorhaube prangt. Am Heck setzt sich das klassische Design fort: Statt der serienmäßigen rechteckigen Rückleuchten kommen runde LED-Leuchten zum Einsatz, die in einer ebenfalls verchromten Stoßstange sitzen. Als optionales Extra gibt es eine neue Abdeckung für das Reserverad, um den nostalgischen Look abzurunden.