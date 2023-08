Brabus 850: Maybach in Sportklamotten

Mehr Hubraum für den V12

Dargeboten wird diesem der Brabus 850. Was sich schlicht anhört, hat es faustdick unter der Motorhaube. Brabus verbaut hier einen sogenannten Hubraummotor, in diesem Fall einen auf 6,3 Liter aufgeblasenen Biturbo-V12. Eine Spezialkurbelwelle, neue Pleuel, neue Kolben und eine erweiterte Bohrung sind Quelle für das um 300 Kubikzentimeter aufgestockte Hubvolumen. Neue Turbolader sorgen im Zusammenspiel mit einem neuen Carbon-Ansaugtrakt und Sportluftfiltern für mehr Druck auf der Einlassseite, neue Kats, Partikelfilter sowie eine Edelstahl-Abgasanlage mit Klappensteuerung befreien die Auslassseite. Die Leistung des Zwölfzylinders legt so von 612 auf 850 PS zu. Von 900 auf satte 1.400 Nm bei nur 2.100 Touren klettert das maximale Drehmoment, wobei Brabus mit Rücksicht auf den Antriebsstrang im Auto nur maximal 1.100 Nm freigibt. Immer noch genug Power für den 2,9 Tonnen schweren Luxusliner, wie die Fahrleistungen unterstreichen. In 4,1 Sekunden spurtet der Allradler auf Tempo 100, die Höchstgeschwindigkeit belassen die Brabus-Mannen abgeregelt bei 250 km/h.