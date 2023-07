Speziell angefertigte 22-Zoll-Räder runden das wuchtige Erscheinungsbild ab. Diese große Rad-Reifen-Kombination füllt das Radhaus komplett aus. Statt des Mercedes-Sterns montieren die Tuner ihr Firmenlogo an Front und Heck. Während der Fahrt bleibt das Logo in der Nabenabdeckung der Felge stets aufrecht und dreht sich nicht mit.



Eine Innenraumfarbe, die ins Auge sticht

Wer in ein von Carlex modifiziertes Mercedes GLE Coupé steigt, erlebt sein blaues Wunder. Im Gegensatz zum vergleichsweise dezent angepassten Exterieur, ist im Innenraum von optischer Zurückhaltung wenig zu spüren. Kunden, die sich für diese Spezifikation von Carlex entscheiden, sollten große Fans der Farbe Blau sein. Alles, was hier mit weichem Leder bezogen wird, ist in diesem Farbton gehalten. Selbst kleine Details wie die Handauflage vor dem Eingabefeld des Infotainmentsystems. Doppelnähte, Perforationen und aufwendige Stickereien in Hellblau finden sich an vielen Stellen im Innenraum. Auch die Türtaschen hat Carlex außen und an der Innenseite mit blauen Leder bezogen. Lediglich der Dachhimmel und die Dachsäulen sind mit Alcantara bezogen.