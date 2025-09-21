Caselani Oldtimer-Bodykit für Fiat Ducato: Retro-Optik im Stil des Fiat 616

Zwischen den 1950er- und 60er-Jahren gehörten die Fiat 615 und 616 fest zum Straßenbild Italiens. Mit ihren runden Formen, den auffälligen Scheinwerfern und der markanten Front standen sie für den wirtschaftlichen Aufschwung im Nachkriegsitalien. Heute gelten sie als Kultobjekte, deren Design noch immer viele Liebhaber fasziniert.

Caselani hat Erfahrung Genau hier setzt Caselani an. Der italienische Karosseriebauer ist für seine Retro-Umbauten bekannt und hat bereits Citroën-Ikonen wie den Type H oder den 2CV-Lieferwagen in die Moderne geholt. Nun widmet er sich dem Fiat 616N und überträgt dessen Formensprache auf den aktuellen Fiat Ducato. Grundlage ist ein Karosseriekit aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das in den Werkstätten in Norditalien gefertigt wird. Entwickelt wurde es vom Designer David Obendorfer, der die stilistischen Codes des Originals übersetzt hat: angepasste Motorhaube, runde Hauptscheinwerfer, ein Kühlergrill im Stil des Originals sowie geschwungene Linien entlang der Flanken.

Unter der nostalgischen Hülle bleibt der Ducato jedoch ein Fahrzeug der neuesten Generation. Kunden können zwischen den gängigen Multijet-Turbodieseln mit 120, 140 oder 180 PS wählen. Für alle, die elektrisch fahren wollen, steht auch der E-Ducato mit 268 PS und 110-kWh-Batterie bereit.

Alle Ducatos geeignet Das Umbaukit beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Ducato-Bauform, sondern ist für zahlreiche Einsatzzwecke gedacht. Neben den Transportern lassen sich auch Kühlfahrzeuge, Foodtrucks, Abschleppwagen oder eben Camper mit der Retro-Karosserie ausstatten. Auch für Transporter mit offener Ladefläche steht eine abgespeckte Umbau-Variante nur für die Kabine bereit. Für diese entfällt dann natürlich der Heckumbau mit den charakteristischen runden Einzelleuchten und den an einen Panzerwagen erinnernden kleinen Heckfenstern.

Deftige Preise Der Spaß am Nostalgie-Look ist nicht ganz günstig. Laut aktueller Liste kostet das 616N-Kit für Kastenwagen 21.800 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer, eine abgespeckte Version für die genannten Transporter ohne Heckumbau ist ab 12.200 Euro erhältlich. Diese Preise gelten zusätzlich zum Basisfahrzeug. Wahlweise lassen sich die 616-Reto-Modelle auch gleich komplett bei Caselani erwerben, hier startet der umgebaute Ducato als L2H1 mit 140 PS-Diesel bei 49.990 Euro netto.