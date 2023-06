Dähler BMW M3 Touring Kombinations-Kraft-Wagen aus der Schweiz

Dähler aus der Schweiz hat reichlich Erfahrung in Sachen Tuning von Modellen aus dem BMW-Stall. Mit dem neuen M3 in der Touring-Version bietet sich eine neue Spielwiese, die beackert werden will. Hilfreich ist dabei, dass die Schweizer bereits für den M3 und den M4 passende Programme aufgelegt haben.

Wenigstens 100 PS mehr

Im Touring, der standardmäßig als Competition mit Allradantrieb und Automatikgetriebe antritt, leistet der 3,0-Liter-S58-Reihensechszylinder-Motor mit Biturbo-Aufladung bereits ab Werk 510 PS und 650 Nm. Dähler bietet Leistungs-Upgrades in zwei Stufen an, wobei die zweite Variante den M3 Touring in der EU nicht für eine Straßenzulassung qualifiziert. Stufe 1 zündet mit einer neuen Motorsteuerung im Zusammenspiel mit einem Sportluftfilter und einem Carbon-Ansaugtrakt 610 PS und 720 Nm. Die Evolution kommt sogar auf 630 PS und 740 Nm.

Nachgelegt wird aber auch beim Sound. Die Serienabgasanlage weicht dazu einer aus Edelstahl gefertigten High-Performance-Komplettanlage mit Bi-Klappensteuerung, deren keramikbeschichtete Doppelendrohre entweder 100 oder 114 Millimeter im Durchmesser messen.

Fahrwerk runderneuert

Um deutlich weniger Millimeter geht es im Fahrwerksbereich. Mit kürzeren Sportfedern duckt sich die Touring-Karosserie an der Vorderachse um 28 Millimeter tiefer, an der Hinterachse beträgt die Absenkung 15 Millimeter. Wird alternativ das voll einstellbare Gewindefahrwerk gewählt, so lassen sich individuelle Set-ups realisieren. Zur Aufwertung der Bremsanlagen ergänzen Sport-Bremsbeläge und Stahlflex-Leitungen das Programm.

Beim Räderwerk sieht Dähler BMW mit der 20/21-Zoll-Rad/Reifen-Kombination auf dem Holzweg. Die Schweizer stellen den M3 Touring rundum auf 21-Zoll-Schmiederäder, die beim Design Doppelspeichen und Y-Speichen überlagern. Aufgezogen werden Reifen in den Dimensionen 275/25 an der Vorderachse sowie 295/25er-Walzen hinten.

Nur eine kleine Ergänzung gibt es beim Aerodynamikkonzept aus München. An die Serienfrontschürze wird eine Carbon-Frontspoilerlippe adaptiert, welche dem M3 Touring ein eigenständiges, individuelles Bug-Design verleiht.

Fazit

Dähler aus der Schweiz optimiert den BMW M3 Touring mit einem Leistungsnachschlag um wenigstens 100 PS sowie einem komplett neuen Fahrwerk. Optisch ändert sich dagegen kaum etwas am Power-Kombi, der bereits ab Werk üppigst gerüstet daherkommt.