Krasser DC2-Umbau auf Volov XC90-Basis Das wär doch nicht nötig gewesen

Im Jahr 2010 hat Dilip Chhabria eine Designschule in Indien gegründet. Der Fokus: Automotive. Wirklich hohe Wellen hat das hierzulande nicht geschlagen, doch jetzt schwappt ein extravagantes Fahrzeug ins Sichtfeld. Kaum zu glauben, aber unter dem Umbau von DC2, so der Name von Chhabrias Designschmiede, steckt tatsächlich ein Volvo XC90. Und der ist wirklich sehr gut versteckt.

So gut, dass äußerlich schlicht überhaupt nichts mehr an den schwedischen Nobel-SUV erinnert. Es handelt sich wohl um ein Einzelstück auf ganz speziellen Kundenwunsch, wie die Plattform Carbuzz mutmaßt. Welchen Maßnahmenkatalog hat der Auftraggeber hier also auf den Tisch geklatscht? Das wohl auffälligste Merkmal: die an der Dachkante angeschlagenen Flügeltüren. Ein Feature, das selten praktisch, dafür allerorten auffällig ist.

Vorn und hinten grobmaschig

Als Fronthaube kommt ein glattes, gewölbtes Bauteil zum Einsatz. Darunter sitzt an der Front ein grobmaschiger und rot akzentuierter Grill, in dessen äußersten Waben die Scheinwerfer untergebracht sind. Richtig wild wird es allerdings am Heck. Das greift die Optik des Frontgrills auf und durchsetzt sie mit zwei mächtigen Endrohrblenden. Durch die winzige Heckscheibe wirkt der Hintern zusätzlich obszön ausladend, ein rotes LED-Lichtband betont die Breite weiter.

DC2 Dilip Chhabria / Patrick Lang Innen bestimmen rotes Leder und indirekte Beleuchtung die Optik.

Wen das Exterieur nicht in die Flucht geschlagen hat, der findet sich im Inneren auf rotes Leder gebettet wieder. Indirekte Beleuchtung, rautenförmige Steppung und goldene Akzente verleihen dem Interieur eine Anmutung, als habe man das Wohnzimmer von Ernst Stavro Blofeld auf den Todesstern verlegt. Angaben zu den technischen Daten gibt es nicht, es ist jedoch davon auszugehen, dass DC2 als Designstudio hier keine allzu großen Modifikationen des Serien-XC90 vornimmt. Das Volvo-Cockpit jedenfalls ändert Dilip Chhabria nicht. Was der Designer abseits des DC2-Volvos ersonnen hat, erfahren Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel.

Fazit

Um eine alte Floskel zu bemühen: Geschmäcker sind verschieden und zudem bekanntlich streitbar. Mindestens einen Fan hat die Kreation von Dilip Chhabria wohl, nämlich den Auftraggeber. Spannend zu sehen, was man aus einem Volvo XC90 machen kann. Aber wir bleiben lieber erstmal beim Original.