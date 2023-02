Delta 4x4 VW Multivan Der will auch wühlen

Ein VW Multivan vereint in sich schon serienmäßig viele Talente. Bei Tuner Delta 4x4 wird er zudem für Geländeausflüge ertüchtigt.

Mit dem T7 hat VW dem bewährten T6-Bulli eine Pkw-orientiertere Version für den Familieneinsatz zur Seite gestellt. Während es den T6 lange Zeit mit Allradoption gab, sind beim T7 vier angetriebene Räder kein Thema. Damit der T7 dennoch abseits befestigter Straßen eine brauchbare Performance abgibt, hat ihn Offroadspezialist Delta 4x4 in verschiedenen Punkten mit entsprechenden Features nachgerüstet.

Mehr Bodenfreiheit, mehr Traktion

Geländegängiger heißt in diesem Fall vor allem breiter und höher. So bringt ein Fahrwerkssatz mit speziell abgestimmten Bilstein-Stoßdämpfern und Eibach-Federn an beiden Achsen 40 Millimeter mehr Bodenfreiheit. Für mehr Traktion auf dem Weg zum Outdoor-Abenteuer sorgen All-Terrain-Reifen im Format 255/55 auf 18 Zoll großen Hanma-Felgen. Die mattschwarz lackierten Räder verfügen darüber hinaus über einen austauschbaren Anfahrschutz, der sie vor größeren Schäden beim Kontakt mit schroffen Felsen oder Bordsteinen bewahrt.

Noch wuchtiger auftreten lassen den Multivan die alternativ angebotenen 275/40er-Reifen auf Beadlock-Felgen mit 20 Zoll Durchmesser. Weil beide Rad-Reifen-Kombinationen aber seitlich über die Karosserie hinauswachsen, montiert Delta 4x4 Radhaus-Verbreiterungen im Retro-Style, die für die nötige Abdeckung sorgen. Für eine bessere Sicht unter allen Bedingungen sollen die im Kühlergrill und am Dachträger montierten Zusatzscheinwerfer sorgen. Der Dachträger selbst ist eine robuste Konstruktion aus Riffelblech. Der Optik wegen ist er schwarz lackiert.

Mattschwarz lackiert oder aus blankem Edelstahl gefertigt tritt der optionale Frontbügel aus 76 Millimeter starkem Rohr an. Auch der unterstreicht die Offroad-Optik und bietet den empfindlichen Kunststoffteilen an der Front etwas Schutz.

Teures Gelände-Upgrade

Wer seinen Multivan für Geländeausflüge aufrüsten möchte, sollte ein prall gefülltes Portemonnaie bereithalten. Die Fahrwerkshöherlegung kostet 1.399 Euro. Für die Hanma-Felgen in 18 Zoll in Kombination mit Loder AT#1 Reifen stehen 3.911 Euro auf der Rechnung. Die zugehörigen Radlaufverbreiterungen kosten weitere 1.874 Euro. Geradezu günstig klingen da 548 Euro für den Frontbügel und 742 Euro für den Satz Zusatzscheinwerfer. Ernüchterung folgt beim Dachträgersystem. Der erweiterte Stauraum schlägt mit 5.429 Euro zu Buche.

Fazit

Delta 4x4 ist bekannt für seine Offroad-Expertise. Beim VW T7 reicht es aber nur für eine Höherlegung und traktionsstärkere Offroadreifen. Am reinen Frontantrieb wird nicht gerüttelt. An die Geländetauglichkeit der Syncro-Modelle der T6-Generation reicht dieses Paket nicht heran, für den Weg zum Baggersee dürfte es aber reichen.