DMC Porsche 992 Emozione GT Heißes Tuning-Paket für den Elfer

Aus dem Hause DMC rauscht ein Aero-Paket an, das nicht nur für eine bessere Aerodynamik sorgt, sondern auch für ein wenig mehr Leistung sorgt. Der DMC Emozione GT erhält durch eine elektronische Chipmodifikation zusätzliche 60 PS und bringt somit 510 PS auf die Straße. Das Drehmoment steigt um 80 Newtonmeter auf 610 Nm. Das Paket kann mit einem Schalldämpferpaket abgerundet werden.

Der Frontspoiler fügt sich unter den Original-Stoßfänger an und bietet zwei Funktionen. Zum einen soll die breite Form den Abtrieb erhöhen, zum anderen ermöglichen zwei Splitter eine verbesserte Luftführung, verringern Turbulenzen und steigern in Summe die Straßenlage. Die Seitenschweller sind rot lackiert und auf den ersten Blick erkennbar. Der große Unterschied zur Serie besteht in einer gut sichtbaren Finne vor dem hinteren Radkasten.

DMC 120 Zentimeter breit ist der Heckflügel im Porsche GT3 RS-Design.

Gewaltiger Flügel im GT3 RS-Stil

Die Heckansicht dominiert ein 120 Zentimeter breiter DMC GT3 Flügel, der auf dem Serienspoiler sitzt, dessen Funktion aber nicht einschränkt. Er hat die typische Porsche GT3 RS-Form aus der vorherigen 997-Generation. Wem der Heckflügel ein wenig zu martialisch daherkommt, der kann sich auch den sogenannten „Entenflügel“ von DMC montieren lassen.

Am unteren Ende des Hecks zeigt sich durch die rote Lackierung äußerst gut sichtbar der Diffusor. Auch hier erzielt DMC nicht nur eine verbesserte Optik, sondern auch einen optimaleren Luftstrom unterhalb des Fahrzeugs. Alle Anbauteile sind sowohl in Karbon als auch in Kevlar erhältlich. Im Innenraum sorgen Karbon und Leder für ein sportliches Ambiente.

Fazit

Mit dem Emozione GT zeigt DMC, dass sich sogar ein Elfer-Porsche noch verbessern lässt. Die Optik ist klasse und die Leistungssteigerung im Rahmen des Fahrbaren.