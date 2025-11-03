Ferrari 12Cilindri von Novitec: Der Fahrer bestimmt den Sound selbst

Der Ferrari 125 S war der erste V12 mit Frontmotor aus Maranello, der 12Cilindri ist nun, rund acht Jahrzehnte später, das aktuellste Modell dieser Linie. Er bleibt der klassischen Formel treu: 6,5 Liter Hubraum, die Kraft geht auf die Hinterräder, lange Haube, kurzes Heck, Topspeed jenseits von 340 km/h. Sein Charakter: ein Gran Turismo mit präzisem Fahrverhalten, hoher Stabilität und einem Zwölfzylinder, der spontan anspricht, gleichmäßig hochdreht und durch seinen klaren, mechanischen Klang die traditionelle Ferrari-DNA betont.

Novitec, Fahrzeugveredler aus Stetten in Baden-Württemberg, belässt es aber nicht dabei. Die Schwaben legen ein Paket auf, das Optik, Aerodynamik, Fahrwerk und Akustik des 12Cilindri nachschärft.

Carbon für Form und Funktion Novitec setzt auf passgenaue Anbauteile aus Sichtcarbon. Eine Frontspoilerlippe für den Serienstoßfänger und eine Heckspoilerlippe erhöhen den Abtrieb an beiden Achsen und stabilisieren das Fahrzeug speziell bei hohem Tempo.

Ergänzend gibt es Carbon-Einsätze für die Luftauslässe der Motorhaube, Blenden vor der Windschutzscheibe, Einsätze hinter den vorderen Radhäusern sowie Abdeckungen für die Außenspiegel. Seitenschweller in Sichtcarbon betonen die Flanken, ein Diffusor aus dem gleichen Material schließt die Heckpartie ab.

Felgen von Vossen Gemeinsam mit der Radmanufaktur Vossen entwickelte Novitec geschmiedete Leichtmetallräder in drei Designs. Das gezeigte Coupé steht auf NF11-Felgen mit fünf filigranen Doppelspeichen und angedeutetem Zentralverschluss. Vorn kommen Felgen im Format 10x21 Zoll mit Reifen der Dimension 275/35 ZR 21 zum Einsatz, hinten drehen sich 12x22 Zoll große Felgen mit 325/30 ZR 22-Reifen. Die Kombination aus 21 und 22 Zoll großen rädern unterstreicht die Keilform und schärft das Einlenkverhalten.

Sportfedern senken den 12Cilindri um etwa drei Zentimeter ab. Das Ergebnis soll ein agileres Handling und ein stimmigerer Auftritt sein, ohne den Langstreckencharakter zu verwässern.

Klang nach Wunsch Zusätzlich gibt es verschiedene High-Performance-Abgasanlagen mit Klappensteuerung, die sich grundsätzlich in ihrem Material und der Klangfarbe unterscheiden. Zusätzlich kann der Fahrer bei jeder Abgasanlage zwischen einem zurückhaltenden oder betont sportlichen Klangbild wählen. Auffällig sind vier an die Heckkontur angepasste Endrohre im Format 112 × 100 Millimeter, wahlweise in Schwarz oder mit 999er-Feingoldbeschichtung.

Als Top-Version steht ein System aus der im Motorsport bewährten Inconel-Legierung zur Verfügung. Die leichte, hitzebeständige Ausführung verbessert die Wärmeabfuhr. Optional sind zusätzlich effizientere Sportkatalysatoren erhältlich.

Das Interieur kann sich jeder Kunde nach Wunsch individuell anpassen lassen. Farben, Design und Materialien sind frei kombinierbar.

Leistungsplus in Arbeit An einer Leistungssteigerung für den 6,5-Liter-V12 arbeitet Novitec noch. Angaben zu Mehrleistung und Fahrwerten stehen aus. Das aktuelle Programm konzentriert sich auf Aerodynamik, Fahrdynamik, Akustik und Individualisierung des 12Cilindri.