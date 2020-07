Fiat Strada Mopar Pick-up-Showcar für 50 Zubehörteile

Die Fiat Chrysler Automoveis-Gruppe in Lateinamerika präsentiert ein neues Showcar auf Basis des Fiat Strada. Der Pickup soll auf verschiedene Anbauteile für den vor allem in Brasilien beliebten Strada aufmerksam machen. Obwohl beim Showcar selbst nur sechs Zubehörteile verbaut wurden, stehen in Summe rund 50 Teile zur Wahl.

Das Showcar zeigt sich mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung, einem Fahrradhalter, einer großen Transporttasche in mehrfacher Ausführung, einem Laderaumtrenner, einem Gitter für die ausgeklappte Heckklappe sowie einem Schienensystem. Neben den Anbauteilen ist vor allem seine erhältliche blau-schwarze Lackierung auffällig.

Umfrage 3752 Mal abgestimmt Sind Sie ein Pickup-Typ? Auf jeden Fall, praktische Pritschen sind mein Ding! Niemals, Pickups sind lahm und unbequem! mehr lesen

Fazit

Mopar und FCA zeigen, was beim Fiat Strada so geht.