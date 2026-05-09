G-Power BMW M5 (G90): Bis zu 1.000 PS in der Power-Limo

Der aktuelle BMW M5 der Baureihe G90 steht mit 727 PS und 1.000 Nm Drehmoment aus seinem 4,4-Liter-Biturbo-V8-PHEV-Antrieb ordentlich im Futter. Dennoch gibt es Naturen, die sehnen sich nach noch mehr Power. Die werden beispielsweise bei Tuner G-Power aus Gachenbach in Oberbayern bedient. Und wer hier seinen Leistungshunger stillen möchte, bekommt nicht nur ein Einheitsgericht serviert, sondern kann aus einer ganzen Menükarte wählen. Je nachdem, wie groß der Appetit ausfällt und das Portemonnaie gefüllt ist.

Unter 8.100 Euro geht nichts Für den kleinen Hunger empfiehlt sich das Paket GP-850. Eine neu programmierte Motorsteuerungssoftware entlockt dem V8-Verbrenner 123 zusätzliche Pferdchen und hebt die Systemleistung auf 850 PS. Das maximale Drehmoment legt um 100 auf 1.100 Nm zu. Der Preis für die Basis-Leistungssteigerung liegt bei 4.760 Euro, kann aber nur genutzt werden, wenn zuvor die Motorsteuerung für die neue Software entsperrt wurde. Dieser Service kostet weitere 3.332 Euro. Soll die Mehrleistung dann noch in mehr Topspeed münden, werden für die Vmax-Anhebung weitere 595 Euro auf die Rechnung geschrieben.

Noch etwas mehr Schmackes bietet GP-900 – aufmerksame Leser ahnen es schon – mit dann 900 PS und bis zu 1.150 Nm Drehmoment zum Preis von 5.950 Euro. Auch hier ist maßgeblich eine neue Steuerungssoftware verantwortlich. Allerdings bedingt diese Leistungsstufe den zusätzlichen Einbau einer neuen Endschalldämpferanlage mit Klappensteuerung zum Preis von 5.950 Euro. Hinzu kommen, wie oben bereits erwähnt, die Entsperrung der ECU sowie die Vmax-Anhebung.

Volle Power kostet deutlich fünfstellig Als weitere Eskalationsstufe folgt GP-950 (Preis: 7.735 Euro), die zum vorstehenden Ausstattungsumfang noch neue Downpipes zum Preis von 5.950 Euro ergänzt. Damit lassen sich dann 950 PS und 1.200 Nm realisieren.

Das derzeitige Limit bildet GP-1000. Für 9.520 Euro (nur für die Software) werden 1.000 PS und 1.250 Nm freigeschaltet. Die gibt es aber nur in Kombination mit den neuen Downpipes, einer Komplettabgasanlage für 8.330 Euro sowie einem optimierten Ladeluftkühlsystem für weitere 4.165 Euro. Die letzte Evolutionsstufe bringt in Summe so rund 31.300 Euro auf die Rechnung.