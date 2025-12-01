H&R Gewindefedern für den Audi S4 Avant

Das "S" im Audi-Programm steht für leistungsstarke Modelle, die optisch eher zurückhaltend auftreten. Motorseitig hingegen geht’s druckvoll zu. In Fall des S4 mit einem der schärfsten Diesel, der jemals auf deutschen Straßen unterwegs war. Der 341 PS-starke V6 Turbo schiebt mit derartig brutaler Gewalt, dass die Investition in einen H&R Gewindefedern-Satz mit Sicherheit eine kluge Entscheidung ist.

Mit den präzise auf die Serien-Dämpfer abgestimmten Federelementen lässt sich der Fahrzeugschwerpunkt nun variabel einstellbar absenken. (VA ca. 25 – 45 mm / HA 15-35 mm). Das sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Dennoch bleibt der Fahrkomfort uneingeschränkt langstreckentauglich, alle elektronischen Regelsysteme des Fahrwerks erhalten und die Zuladung auf Serienniveau. Zudem passen die Gewindefedern für den Avant ebenso wie für die Limousine.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für Audi S4 Lim. + Avant, 4WD, Typ 8W5, 8WD (B9) nur mit adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2015

Gewindefedern

Art. Nr.: 23007-1

Tieferlegung Avant: VA ca. 25-45 mm /HA ca. 15-35 mm

Tieferlegung Limousine: VA /HA ca. 20-40 mm

Preis (UVP): 825,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)