H&R Höherlegung für Dacia Duster: Mehr Bodenfreiheit

Mehr Geländegängigkeit für weniger Geld als beim Dacia Duster werden Sie kaum finden. Der kompakte SUV rumänischer Herkunft gibt sich ebenso hart wie unverwüstlich. Wer demzufolge viel in Wald und Wiese unterwegs ist, wird die H&R Höherlegungsfedern zu schätzen wissen, die für mehr Bodenfreiheit sorgen. Die Seriendämpfer bleiben dennoch an Bord, das Fahrverhalten Dank der speziellen Federcharakteristik völlig kontrolliert und die Zuladung auf Serienniveau.

Mit den präzise auf die Serien-Dämpfer abgestimmten Federelementen wird die Bodenfreiheit um ca. 25 Millimeter angehoben. Dennoch bleibt der Fahrkomfort uneingeschränkt langstreckentauglich und das Handling sicher.

Mit den optional erhältlichen TRAK+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium lassen sich Serien- wie Nachrüsträder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R-Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für Dacia Duster, Typ DJF, 1.2 Tce MildHybrid 130 4x4, ab Baujahr 2025

Höherlegungsfedern

Art. Nr.: 28529-1

Höherlegung: VA ca. + 25 mm / HA ca. + 15 mm

Preis (UVP): 426,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert