H&R Tieferlegungsfedern für BMW 5er G60 G61 ab 2024

Business, Familie, Freude am Fahren. Der 5er vereint viele Attribute, die BMW mit einer großen Range von Antriebsoptionen für nahezu jeden Anspruch unterstreicht.
Und da manchmal eben auch der Weg das Ziel ist, sollte unbedingt ein Satz der begehrten H&R Tieferlegungsfedern an Bord sein, die beste Investition für noch mehr Fahrspaß. Und die gibt es sogar für die Limousine wie für den Touring!
Der damit einhergehende, abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegung in schnell gefahrenen Kurven oder bei plötzlichem Lastwechsel. Der Fahrkomfort bleibt dank der präzise angepassten Federcharakteristik dennoch langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau. Optisch legt der 5er hingegen noch einmal deutlich zu.
Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.
Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs verlangen.
Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!
H&R Fahrwerkskomponenten für 5er BMW Limousine + Touring, Typ G6K / G6L, nur mit M-Sportfahrwerk, mit + ohne adaptive Dämpfer, ab Baujahr 2024
Tieferlegungsfedern für Ausführung 520d xDrive / 4WD Limousine
Art. Nr.: 28548-4
Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 499,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 520i 2WD Limousine
Art. Nr.: 28548-4
Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 499,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 520d 2WD Limousine
Art. Nr.: 28548-4
Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 499,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 520d xDrive / 4WD Touring
Art. Nr.: 28548-5
Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 670,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 520d 2WD Touring
Art. Nr.: 28548-6
Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 670,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 520i 2WD Touring
Art. Nr.: 28548-6
Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 15 mm
Preis (UVP): 670,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 550e xDrive/4WD, Lim. + Touring, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an der Hinterachse
Art. Nr.: 28548-1
Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 451,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 530e, 2WD, Lim. + Touring, nur für Fahrzeuge mit Luftfederung an der Hinterachse
Art. Nr.: 28548-2
Tieferlegung: VA / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 451,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für Ausführung 530e xDrive/4WD Lim. + Touring
Art. Nr.: 28548-2
Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm
Preis (UVP): 451,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für 540d xDrive/4WD, nur Limousine
Art. Nr.: 28548-3
Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 499,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Tieferlegungsfedern für 540d xDrive/4WD, nur Touring
Art. Nr.: 28548-5
Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 20 mm
Preis (UVP): 670,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)
Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert
Verbreiterung: ab 6 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 78,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 02/2026)