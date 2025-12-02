H&R Tieferlegungsfedern für den BMW M340 Touring

Der 3er BMW als Touring hatte schon immer das gewisse Etwas. Als M340 begeistert er mit unfassbarem Schub. Der Allradantrieb sorgt für eine Traktion, die kaum Grenzen kennt. Wer noch mehr will, ordert einen Satz Tieferlegungsfedern von BMW Motorsport Partner H&R, ein Fahrspaßbeschleuniger sondergleichen.

Die präzise Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer garantiert weiterhin absolut langstreckentauglichen Fahrkomfort, der abgesenkte Schwerpunkt aber sorgt für ein dynamischeres Einlenk- sowie reduziertes Wankverhalten. Optisch machts den 3er Touring noch sportlicher, dennoch bleibt die Zuladung unverändert auf Serienniveau und die elektronischen Regelfunktionen des Fahrwerks aktiv.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für BMW 3er M340d/i xDrive Touring, 4WD, Typ G3K (G21),

inkl. adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2019

Tieferlegungsfedern Artikelnummer: 28662-4

Tieferlegung VA ca. 40 mm/ HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 375,00 EURO inkl. 19 % MwSt. (Stand 11/2025)