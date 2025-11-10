AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Tuning

H&R Tieferlegungsfedern für den Cupra Tavascan

Anzeige

Der Marke verpflichtet
H&R Tieferlegungsfedern für den Cupra Tavascan

Fahrspaß? Garantiert! Auch der optische Auftritt des ohnehin nicht gerade zurückhaltend gezeichneten Tavascan gewinnt noch einmal deutlich.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.11.2025
Als Favorit speichern
H&R_Cupra_Tavascan_Federn
Foto: H&R

Cupra – das spanische Performance-Label mit VW-Genen steht für Design, Dynamik und Leistung. Der Tavascan macht da keine Ausnahme, denn sein Elektro-Herz taugt als echter Pulsbeschleuniger. 210 kW in der Endurance-Version oder 250 kW als "VZ" inklusive Allradantrieb – der Tavascan läuft. Wer noch mehr will, setzt auf einen Satz der in Cupra-Kreisen begehrten H&R Tieferlegungsfedern und sorgt für noch mehr Fahrspaß.

Die präzise Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer garantiert weiterhin sportlich angenehmen Fahrkomfort, der abgesenkte Schwerpunkt aber sorgt für ein dynamischeres Einlenk- sowie reduziertes Wankverhalten. Auch der optische Auftritt der ohnehin nicht gerade zurückhaltend gezeichneten Tavascan-Linien gewinnt noch einmal deutlich – die reduzierte Bodenfreiheit unterstreicht die Breite des sportlichen SUVs.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für Cupra Tavascan, Typ KR, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern für Model "Endurance" m. 210 kW
Artikelnummer: 28625-2
Tieferlegung VA ca. 30 mm/ HA ca. 20mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Tieferlegungsfedern für Model "VZ 4Drive" m. 250kW
Artikelnummer: 28625-3
Tieferlegung VA ca. 30 mm/ HA ca. 20mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt.

H&R Spurverbreiterungen schwarz oder silber eloxiert
Verbreiterung: ab 16 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 105,00 Euro inkl. 19% MwSt.