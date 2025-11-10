H&R Tieferlegungsfedern für den Cupra Tavascan

Cupra – das spanische Performance-Label mit VW-Genen steht für Design, Dynamik und Leistung. Der Tavascan macht da keine Ausnahme, denn sein Elektro-Herz taugt als echter Pulsbeschleuniger. 210 kW in der Endurance-Version oder 250 kW als "VZ" inklusive Allradantrieb – der Tavascan läuft. Wer noch mehr will, setzt auf einen Satz der in Cupra-Kreisen begehrten H&R Tieferlegungsfedern und sorgt für noch mehr Fahrspaß.
Die präzise Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer garantiert weiterhin sportlich angenehmen Fahrkomfort, der abgesenkte Schwerpunkt aber sorgt für ein dynamischeres Einlenk- sowie reduziertes Wankverhalten. Auch der optische Auftritt der ohnehin nicht gerade zurückhaltend gezeichneten Tavascan-Linien gewinnt noch einmal deutlich – die reduzierte Bodenfreiheit unterstreicht die Breite des sportlichen SUVs.
Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.
Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.
Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten geliefert und sind Made in Germany!
H&R-Komponenten für Cupra Tavascan, Typ KR, ab Baujahr 2024
Tieferlegungsfedern für Model "Endurance" m. 210 kW
Artikelnummer: 28625-2
Tieferlegung VA ca. 30 mm/ HA ca. 20mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt.
Tieferlegungsfedern für Model "VZ 4Drive" m. 250kW
Artikelnummer: 28625-3
Tieferlegung VA ca. 30 mm/ HA ca. 20mm
Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19% MwSt.
H&R Spurverbreiterungen schwarz oder silber eloxiert
Verbreiterung: ab 16 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 105,00 Euro inkl. 19% MwSt.