H&R Tieferlegungsfedern für die Mercedes E-Klasse

Sieht gut aus und fährt gut. Mit H&R Tieferlegungsfedern an Bord fährt sie noch besser und auch die Optik ist perfekt: Die E-Klasse ist schließlich ein Statement. Das fein abgestimmte Performance-Upgrade für ein agileres Fahrverhalten ist das Ergebnis der dezenten Fahrzeugabsenkung mittels H&R Tieferlegungsfedern und lässt die obere Mittelklasse von Mercedes zudem noch gefälliger aussehen.

Im Fahrbetrieb stehen reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten auf der Habenseite. Dennoch bleibt der Fahrkomfort absolut langstreckentauglich und die Zuladung unverändert. Zudem bietet H&R die Federsätze in diversen fahrzeugspezifischen Abstimmungen sowohl für die Limousine als auch für das T-Modell an.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurückgebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für Mercedes-Benz E-Klasse, Typ R2WE, 2WD, ab Baujahr 2023

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse Lim. E180 / E200, Typ R2EW (W214), nur für Agility Control Fahrwerk mit Tieferlegung (Code 677)

Art. Nr.: 28540-1

Tieferlegung: ca. VA 30 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 463,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse Lim E200d, E220d, Typ R2EW (W214) nur für Agility Control Fahrwerk mit Tieferlegung (Code 677)

Art. Nr.: 28540-2

Tieferlegung: ca. VA 35 mm / HA 35 mm

Preis (UVP): 463,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse Lim E300e, Typ R2EW (W214) nur für Komfortfahrwerk ohne Tieferlegung (Code 485)

Art. Nr.: 28540-3

Tieferlegung: ca. VA 40 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 463,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell E200 Typ R2EW (S214) nur für Agility Control Fahrwerk mit Tieferlegung (Code 677)

Art. Nr.: 28540-4

Tieferlegung: ca. VA 35 mm / HA 20-30 mm

Preis (UVP): 342,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell E300e Typ R2EW (S214) nur für Agility Control Fahrwerk mit Tieferlegung (Code 677)

Art. Nr.: 28540-5

Tieferlegung: ca. VA 30 mm / HA 20-30 mm

Preis (UVP): 342,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell E200d, E220d, Typ R2EW (S214) nur für Agility Control Fahrwerk mit Tieferlegung (Code 677)

Art. Nr.: 28540-5

Tieferlegung: ca. VA 35 mm / HA 20-30 mm

Preis (UVP): 342,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell E300de, Typ R2EW (S214) nur für Agility Control Fahrwerk mit Tieferlegung (Code 677)

Art. Nr.: 28540-6

Tieferlegung: ca. VA 30 mm / HA 20-30 mm

Preis (UVP): 342,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)

Tieferlegungsfedern für Mercedes-Benz E-Klasse Lim. E300de, Typ R2EW (W214) nur für Komfortfahrwerk ohne Tieferlegung (Code 485)

Art. Nr.: 28540-7

Tieferlegung: ca. VA 35 mm / HA 30 mm

Preis (UVP): 463,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 01/2026)