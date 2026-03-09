H&R Tieferlegungsfedern für Hyundai IONIQ 5 N

Der Hyundai IONIQ 5N ist der aktuell wohl potenteste Vertreter bei den Mittelklasse-Elektrischen. Die Optik präsent, Fahrleistungen wie ein Supersportwagen, doch preislich eher im Umfeld biederer Vollstromer verortet. Bis zu 650 PS sorgen für exorbitanten Vortrieb – knapp über drei Sekunden auf Hundert und 260 km/h Topspeed sind für ein Elektrofahrzeug schließlich keine Selbstverständlichkeit.

H&R Tieferlegungsfedern sind es in dieser Liga hingegen schon. Dank der H&R-typischen Abstimmung auf die Seriendämpfer lässt das Fahrwerks-Upgrade keine Wünsche offen, wenn schnelle Richtungswechsel und hohe Kurvengeschwindigkeiten gewünscht sind. Denn die Seitenneigung der Karosserie wird durch den abgesenkten Fahrzeugschwerpunkt spürbar reduziert. Hinzu kommt ein direkteres Einlenkverhalten. Auch der minimierte Freiraum zwischen Rad und Kotflügel passt perfekt zum dynamischen Auftritt des IONIQ 5N.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!

H&R-Komponenten für den Hyundai Ioniq 5 N Performance, 478 kW, 4WD, Typ NE, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern

Artikelnummer: 28597-1

Tieferlegung VA ca. 35 mm/ HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 422,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)