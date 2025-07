Infinitas SP 1000: 1.000 PS für den Leichtbau-M5

2017 stellte BMW den M5 der sechsten Generation vor, Anfang 2021 wurde die Leichtbauversion M5 CS nachgeschoben. Hier trafen völlig ohne Hybrid-Gedöns 635 PS und 750 Nm aus einem 4,4-Liter-Biturbo-V8 auf 1.900 Kilogramm Leergewicht. Gebaut wurde der CS nur knapp ein Jahr. Insgesamt wurden nur etwa 1.100 Exemplare ausgeliefert. Wer eines davon besitzt und sich nach spürbar mehr Leistung sehnt, darf sich getrost an Tuner Infinitas aus dem bayerischen Gachenbach wenden.

Größere Lader machen Druck

Der verbaut am Achtzylinder neue, größere und kugelgelagerte Keramik-Turbolader in Verbindung mit neuen Ansaugelementen aus Carbon. Damit der V8 auch mit dem erhöhten Ladedruck umgehen kann, bekommt er geschmiedete Kolben und Pleuel implantiert. Abgerundet wird das Upgrade mit einem Sportluftfilter sowie einer neuen Software die alle Komponenten optimal aufeinander abstimmt und nebenbei die Vmax-Limitierung auf 350 km/h anhebt. Werden dann noch aus der Abgasanlage die Otto-Partikelfilter sowie die Kats eliminiert, dann schreibt der Leistungsprüfstand satte 1.000 PS und 1.200 Nm auf das Prüfstandsdiagramm. Ohne Abgasreinigung verliert der M5 CS allerdings hierzulande seine Zulassung. Wer die behalten möchte, muss sich auf 900 PS und maximal 1.100 Nm beschränken, was nicht wirklich einer Verzichtserklärung entspricht. Begleitend wird das Achtgang-Automatikgetriebe mit einer neuen Software auf die erhöhte Leistung angepasst.