Irmscher Opel Frontera Cross: SUV frisch aufgebacken

Die SUV-Klasse subsumiert heutzutage nahezu alle Modelle, die etwas höher bauen und etwas mehr Bodenfreiheit mitbringen. An echte Offroad-Qualitäten ist das Prädikat SUV dabei schon lange nicht mehr geknüpft. Damit der Opel Frontera zumindest optisch deutlicher auf robuste Offroad-Optik macht, sorgt Tuner Irmscher mit seinem Cross-Paket.

Schutzbügel und Design-Aufkleber Im Mittelpunkt des Umbaus stehen die neu entwickelten 18-Zoll Irmscher Cross Star-Leichtmetallfelgen, die mit für den Offroad-Einsatz optimierten Reifen bestückt sind. Für noch mehr Offroad-DNA sorgt ein Frontbügel in schwarz beschichtetem Edelstahl. Noch mehr Metall findet sich in Form von ovalen Trittrohren ebenfalls in schwarz beschichtetem Edelstahl unter den Seitenschwellern. Am Heck rundet ein dynamisch gestalteter Dachspoiler das Erscheinungsbild des Frontera ab und verleiht dem Fahrzeug eine sportlich-markante Silhouette. Abgerundet wird der Cross-Look durch eine exklusive Irmscher Designbeklebung, die speziell für den Frontera Cross entwickelt wurde und dem Fahrzeug einen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Irmscher Das Cross-Paket soll dem Frontera einen Offroad-Look verleihen.

Fahrdynamische Anpassungen realisiert Irmscher über eine optionale Fahrwerksoptimierung, die sowohl auf der Straße als auch im leichten Gelände für ein ausgewogenes und sicheres Fahrverhalten sorgt.

Bislang bezeichnet Irmscher den Cross-Umbau als Individualisierungskonzept. Ob, wann und zu welchen Preisen die Anbauteile in den Handel kommen, ist bislang nicht bekannt.