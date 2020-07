Jeep Wrangler Black Hawk Expedition in Pink Ein Schweinchen namens Jeep

Unzählige Promis können sich eigentlich nicht irren: Autos in pink erfreuen sich einer gewissen Beliebtheit. Ob Justin Bieber in seinem neuen Lamborghini Urus, Kylie Jenner auf ihrem Trike oder schon Elvis Presley im Jahr 1955 in seinem berühmten Cadillac Fleetwood 60 – die Farbe Pink genießt einen echten Promi-Bonus. Dabei spielt offenbar die Art des Vehikels keine Rolle. Neben Sportwagen und Luxuslimousinen finden sich auch echte 4x4-Kraxler unter den auffällig lackierten Autos, wie ein Jeep Wrangler von Amber Rose.

Nicht von Frau Rose, aber auch einen Jeep Wrangler in pink bietet aktuell Tuner Afzal Kahn an. Genauer gesagt handelt es sich um einen Jeep Wrangler Chelsea Truck Co. Black Hawk Expedition in 3D Texture Pink Military Paint mit schwarzem Interieur und nur einem Vorbesitzer. Der für 54.000 Euro angebotene Offroader aus dem Jahr 2014 ist ein Rechtslenker mit 24.188 Kilometern auf der Uhr.

Kahn Automobiles Im Innenraum geht es edel zur Sache.

284 PS starke Pink-Power fürs Gelände

Sein 3,6 Liter großer V6-Benzinmotor sorgt für 284 PS und 347 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das Schalten übernimmt die Fünf-Gang-Automatik, die das Drehmoment auf alle vier Räder verteilt. Kahn hat unter anderem den vorderen Stoßfänger, die Tankklappe, die 20-Zöller, die Ersatzradabdeckung sowie die Tagfahrlichter und die Federung ersetzt. Im Innenraum zeigen sich nach dem Umbau beheizbare, perforierte Ledersitze, neue Pedale und schwarze Türverkleidungen.

Umfrage 8 Mal abgestimmt Was verbinden Sie mit der Farbe Pink? Glück und gute Laune! Ist definitiv nicht meine Farbe! mehr lesen

Fazit

Ein Jeep Wrangler fällt auf. Ein Auto in pink auch. Die Kombination aus beidem dürfte daher rein theoretisch für ein Verkehrschaos sorgen. Wer 54.000 Euro übrig hat, kann es nun selbst testen. Kahn sei Dank.