Jeep Wrangler Willys 392: So kommt der 476-PS-Achtzylinder nach Deutschland

Der Jeep Willys 392 beeindruckt mit einem 6,4-Liter-Hemi-V8-Motor, der 476 PS und 637 Nm Drehmoment liefert. Diese Leistung wird über ein Achtgang-Automatikgetriebe an einen permanenten Allradantrieb weitergeleitet. Mit einer Bodenfreiheit von 282 Millimetern und 35-Zoll-Reifen ist er für jedes Gelände gerüstet. Die Offroad-Ausstattung umfasst Rock Rails, Stahlstoßfänger und eine Seilwinden-Vorbereitung. Optisch greift der Willys 392 historische Jeep-Elemente auf, ergänzt durch moderne LED-Beleuchtung und eine neue Außenfarbe namens Goldilocks.

Importkosten und Verzollung Der Import eines Jeep Willys 392 aus den USA erfordert eine sorgfältige Planung. Zu den Hauptkosten gehören der Kaufpreis von 69.995 US-Dollar, Überführungskosten von 1.995 US-Dollar und die Verschiffung nach Deutschland. Hinzu kommen Zollgebühren von 10 Prozent des Fahrzeugwerts und die Einfuhrumsatzsteuer von 19 Prozent. Für die Zulassung in Deutschland ist ein TÜV-Gutachten nach §21 StVZO erforderlich, das technische Anpassungen wie die Umrüstung der Beleuchtung umfasst.

Zulassung und technische Anpassungen Um den Jeep Willys 392 in Deutschland zuzulassen, sind technische Anpassungen notwendig. Dazu gehören die Umrüstung der Beleuchtung auf europäische Standards und die Anpassung der Abgaswerte. Ein §21-Gutachten des TÜV ist zwingend erforderlich. Die Kosten für diese Anpassungen können je nach Fahrzeugzustand und Anforderungen variieren.

Freie Importeure und ihre Rolle Da der Jeep Willys 392 in Europa nicht offiziell erhältlich ist, spielen freie Importeure eine entscheidende Rolle. Verschiedene Unternehmen in Deutschland bieten Komplettlösungen an, die den Import, die technische Anpassung und die Zulassung umfassen. Die Preise für einen importierten und angepassten Willys 392 können je nach Ausstattung und Veredelung über 100.000 Euro betragen.

Vergleich mit anderen Modellen Im Vergleich zu anderen Jeep-Modellen bietet der Willys 392 eine einzigartige Kombination aus Leistung und Offroad-Fähigkeiten. Während der Wrangler Rubicon 392 ähnliche technische Daten aufweist, ist der Willys 392 durch seine historische Optik und exklusive Ausstattung ein besonderes Highlight. Der Einstiegspreis in den USA macht ihn zudem zum günstigsten V8-Wrangler aller Zeiten.