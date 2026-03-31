Lamborghini Urus: Breitbau mit Carbon und Design-Details von ikonischen Modellen

Urban Automotive gehört zu den etablierten Adressen im Segment hochwertiger OEM+-Umbauten. Für den jüngsten Wurf haben sich die Briten das Facelift-Modell des Urus vorgenommen – genauer gesagt den elektrifizierten Urus SE – und ihn in rund 10.000 Entwicklungsstunden optisch komplett neu interpretiert. Die Karosseriekomponenten wurden vollständig im eigenen Haus entwickelt und gefertigt und ersetzen in vielen Fällen Serienteile, statt sie lediglich zu ergänzen. Das Ergebnis: ein dicker Carbon-Auftritt, der sich deutlich vom Serienfahrzeug absetzt, ohne dessen Grundform zu verlieren.

Breiter, schärfer, konsequent in Carbon

Zentrales Element des Umbaus sind die neuen Radlaufverbreiterungen. Sechs Einzelteile aus Sichtcarbon erweitern die Karosserie um insgesamt 40 Millimeter und sollen dem Urus eine deutlich sattere Straßenlage verleihen. Damit verfolgt Urban ein klassisches Widetrack-Konzept, das die Proportionen des SUV sichtbar streckt und die ohnehin bullige Grundform weiter zuspitzt. Passend dazu verbaut Urban eigene Vossen-Schmiederäder, die die gewachsene Spur ausfüllen.

Außerdem bekommt der Lamborghini einen neuen dreiteiligen Frontsplitter mit seitlichen Canards und eine neue Motorhaube aus Carbon. Deren Luftöffnungen orientieren sich am Aventador SVJ. Und das ist nicht das letzte Mal, dass die Tuner Lamborghinis Vergangenheit zitieren. Die seitlichen Schweller greifen aerodynamische Elemente des Miura auf. Die Seitenverkleidungen ersetzen ebenfalls Serienteile und tragen individuelle 3D-Details, in die das Urban-Logo integriert ist.

Am Heck setzt sich die Carbon-Offensive fort: Ein neu gestalteter Stoßfänger mit markantem Diffusor und separaten Endplatten betont optisch den Breitbau. Darüber thront ein doppelter Dachspoiler. Vier gefräste Billet-Endrohre mit Akzentdetails runden den Umbau akustisch wie optisch ab.

Showcar-Debüt in den USA und Großbritannien

Seine Premiere feiert der Urus SE Widetrack gleich doppelt: in Milton Keynes, dem Firmensitz von Urban Automotive, und parallel in Las Vegas. Mit dem Auftritt in den USA unterstreicht Urban zugleich seine wachsende internationale Ausrichtung. Für den US-Auftritt trägt das Showcar eine auffällige Inozetek-Folierung in Perlmutt-Orange.

Das komplette Widetrack-Paket inklusive Montage startet bei 51.800 Pfund (59.700 Euro). Optional bietet Urban zusätzlich individuelle Innenraum-Umbauten an.

Im Video sehen Sie ein Umbau-Kit von DMC für den Lamborghini Revuelto.