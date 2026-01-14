Land Cruiser Prado 150: Werksseitiges Body-Kit für altes Modell

Während der neue Land Cruiser 250 seit 2023 auf dem Markt ist, kehrt ein älteres Modell zurück ins Rampenlicht. Der Land Cruiser Prado der 150er-Serie wurde zwischen 2009 und 2023 gebaut und in den USA unter dem Namen Lexus GX verkauft. Jetzt rückt Toyota dieses Modell noch einmal in den Fokus – mit einem werksseitigen Umbaukit, das dem Fahrzeug ein neues Aussehen verleiht. Das Paket trägt den Namen "Newscape" und bringt Änderungen am Ex- und Interieur.

Das Konzept wurde 2025 erstmals auf der Japan Mobility Show vorgestellt. Die Idee kam offenbar gut an, denn schon 2026 geht das Paket offiziell in den Verkauf. Allerdings vorerst nur in Japan. Toyotas Conic Pro Division entwickelte das Projekt gemeinsam mit der Outdoor-Marke The North Face, dem Biotech-Unternehmen Spiber und der hauseigenen Customizing-Abteilung Corde by. Das Ziel: Ältere Modelle durch Umrüstung attraktiver machen und somit die Nutzungsdauer verlängern.

Zwei Varianten, ein Anspruch Das Newscape-Paket ist in zwei Designlinien erhältlich:

Graphite Gray mit mattschwarzen Stoßfängern, aufgesetzten Kotflügeln und orangefarbenen Akzenten an Nebelleuchten und Abschlepphaken.

Meld Grey mit lackierten Stoßfängern, mattschwarzen Zierleisten und gelben Details. Beide Modelle haben einen Dachträger, eine Heckleiter und einen Schmutzfänger. Der Tankdeckel trägt das North-Face-Logo. Außerdem gibt es 17-Zoll-Leichtmetallräder in Matt-Schwarz mit grobstolligen 265/65R17-Reifen.

Im Innenraum ersetzt Toyota die Sitzbezüge durch ein innovatives Textil: Brewed Protein, entwickelt von Spiber. Die Faser basiert auf einem biotechnologischen Herstellungsverfahren und soll langlebig, robust und ökologisch verträglich sein. Neue Fußmatten und das North-Face-Branding auf den Sitzen ergänzen das Interieur. An der Technik selbst ändert sich jedoch nichts: Motor, Antrieb und Fahrwerk bleiben unverändert.

Wer bekommt das Facelift – und zu welchem Preis? Allerdings richtet sich das Angebot nur an ein bestimmtes Modell: Es ist ausschließlich mit der TX-Ausstattung des Land Cruiser Prado kompatibel, genauer gesagt mit Fahrzeugen, die zwischen September 2017 und April 2024 gebaut wurden und über schwarze Stoffsitze verfügen.

Graphite Gray: ab 3,96 Millionen Yen (ca. 21.000 Euro)

Meld Grey: ab 3,85 Millionen Yen (ca. 21.000 Euro)

Zum Vergleich: Ein neuer Land Cruiser 250 kostet in Japan etwa 5,2 Millionen Yen. Das entspricht rund 28.000 Euro.