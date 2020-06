Russisches Bodykit für die Lexus-SUV NX und RX Dagegen ist die BMW-Niere ein Witz

Wenn Sie die "Crocodile Dundee"-Filme gesehen haben, erinnern Sie sich vielleicht an folgenden Satz, als Paul Hogan genüsslich eine Machete zückt und kopfschüttelnd zu seinem Gegenüber sagt: "Das ist doch kein Messer. DAS ist ein Messer!" So ähnlich könnte es der russischen Firma SCL Global gegangen sein, als sie mit Blick auf BMWs vergrößerte Nieren über ein Bodykit für Lexus-SUV sinnierte.

Goemon und Kotaro

Auf eBay sind die Anbauteile für den RX und den kleineren NX zu kaufen. Das Bodykit "Goemon" ist für den RX konzipiert und kostet 9.800 Dollar zuzüglich satter Versandkosten von weiteren 1.900 Dollar. Etwas günstiger kommen Sie mit dem Set "Kotaro" für den NX weg – hier liegt der Kaufpreis bei 6.825 Euro. Zugegeben, das ist nicht gerade ein Schnäppchenpreis, doch die Sets umfassen ja auch eine Menge Teile.

SCL Global Die Bodykits umfassen eine Menge Teile von der Front bis ans Heck - im Foto schwarz hervorgehoben.

Unübersehbar und allen voran gibt's einen neuen Frontgrill, der Lexus' ohnehin bereits progressives Design nochmal, ähm, exotischer macht. Darunter packt SCL Global einen aggressiven Frontsplitter. Die Kotflügel werden selbstredend vorne wie hinten verbreitert, dazwischen finden neue Seitenschweller Platz. Am Heck finden gleich zwei Spoiler Platz und ein zerklüfteter Diffusor darf natürlich auch nicht fehlen. Der Anbieter aus der Gegend um Krasnodar verspricht eine präzise Passform in Original-Hersteller-Qualität. Vorstellbar wäre das durchaus, die Teile machen auf den Fotos einen hochwertigen Eindruck und auch die Bewertungen des Verkäufers auf der Online-Plattform sind durchweg positiv. Ob das allerdings die Bodykits an sich schöner macht? Naja, Sie wissen ja wie das mit den Geschmäckern ist.

Fazit

Die Autos von Lexus sind für den euopäischen Geschmack bereits recht extrovertiert geraten. Wer richtig auffallen möchte, hat mit den Bodykits von SCL Global jetzt dazu die Chance. Nur auf das Lexus-Logo an der Front müssen Sie dann verzichten.