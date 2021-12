Manhart CR 700 Wagon Jede Menge Platz durch jede Menge Leistung ergänzt

Potente Sportkombis haben schon immer ihre Klientel gefunden. Das Raumangebot bringt Nutzwert und lässt sich beim Partner immer gut als Kaufargument anführen. Die Leistung bringt Spaß und verkürzt alle Wege. Nützt also auch allen. Nachdem wir jetzt den Sportkombi an sich gerechtfertigt haben, wenden wir uns dessen Tuning-Version zu.

202 PS oben drauf

Manhart Neue Turbolader und eine angepasste Peripherie sorgen für den Leistungsschub.

Manhart aus Wuppertal sah da beim Mercedes-AMG C 63 S T-Modell noch Luft nach oben. Weniger beim Raum als beim Leistungsangebot. Mercedes-AMG gibt ab Werk in der C-Klasse den Vierliter-Biturbo-V8 nur mit maximal 510 PS und 700 Nm frei. Dass der Achtender mehr kann, zeigt beispielsweise die AMG E-Klasse. Was noch an Potenzial in der C-Klasse steckt, zeigt Manhart mit dem CR 700 Wagon. Der V8 wird mit einem neuen Turbolader-Duo bestückt, die ihre Luft über einen neuen Karbon-Ansaugtrakt sowie leistungsfördernd temperiert durch einen optimierten Ladeluftkühler schlürfen. Ein Update der Motorsteuerungs-Software passt Zündung und Einspritzung sowie den Ladedruck an und mixt daraus einen Cocktail, der mit bis zu 712 PS und 920 Nm über das Automatikgetriebe hereinbricht. Um den vielen Pferdchen dauerhaft widerstehen zu können, wird die Neungang-Schaltbox verstärkt.

Wer sich nicht um eine Straßenzulassung scheren muss, kann die Serien-AMG-Abgasanlage mit neuen Sport-Down-Pipes samt 200-Zellen-Katalysatoren auf noch mehr Durchzug trimmen. Noch fluffiger entweichen die Abgase, wenn der Kat gleich komplett durch ein leeres Rohr ersetzt wird.

Mehr Rad, weniger Höhe

Manhart In den Radhäusern rotieren die hauseigenen Concave One-Räder im Doppelspeichen-Design.

Nachgelegt wird bei Manhart aber auch im Fahrwerksbereich. Ein Gewindefedernsatz senkt den Schwerpunkt des Kombis ab. Der Grad der Absenkung lässt sich dabei stufenlos einstellen. Für mehr Grip und natürlich eine sportlichere Optik sorgen neue Räder. Manhart greift hier zu 9x20 und 10,5x20 Zoll großen hauseigenen Concave One-Rädern im Doppelspeichen-Design und mit seidenmattschwarzem Finish, auf die Gummiwalzen im Format 255/30 vorn und 275/35 hinten aufgezogen werden.

Wenn es der Kunde wünscht, wandert auch noch eine größere Bremsanlage unter das Blech. Auch für das Interieur hält Manhart mannigfaltige Optionen bereit.

Fazit

Manhart lässt das Herz von Sportkombi-Liebhabern höher schlagen. Für den Biturbo-V8 in der C-Klasse gibt es einen Leistungsnachschlag von über 200 PS.