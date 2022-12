Manhart MH4 GTR II Von BMW limitiert, auf 702 PS gepusht

MH4, GTR, CSL – man könnte sich fast in einem Hit von den Fantastischen Vier wähnen – in diesem Fall münden die drei Kürzel aber in ein von Manhart aus Wuppertal aufgebrezelttes BMW M4 CSL-Modell.

Legale 702 PS sind drin

MH4 GTR gab es bei Manhart schon einmal – als Tuningmodell auf Basis des M4 der Baureihe F82. Auch die Variante mit dem Zusatz römisch Zwei auf Basis der Baureihe G82 wurde bereits Ende 2020 vorgestellt. Auf Basis des neuen M4 CSL hat Manhart sein Konzept aber nochmal verfeinert.

Der ab Werk bereits 550 PS und 650 Nm starke S58-Reihensechszylinder mit Biturboaufladung schwingt sich befüttert mit neuen Bits und Bytes aus dem Manhart-Zusatzsteuergerät zu 702 PS und 880 Nm auf. Wer auf eine Straßenzulassung in Deutschland verzichten kann, darf auch zur Edelstahl-Abgasanlage mit vier 110-mm-Endrohren – wahlweise mit Carbon-Ummantelung oder Keramik-Beschichtung – greifen. Die dockt wahlweise über Abgaskrümmer ohne Kat oder Sport-Krümmer mit 300-Zellen-GESI-Katalysatoren an das Aggregat an. Weiter im Programm für TÜV-Verächter finden sich Otto-Partikel-Filter-Ersatzrohre mit 200-Zellen-HJS-Katalysatoren und einfach nur Rohre, die das Filterelement ersetzen.

Auf Wunsch bietet Manhart auch Upgrades der bereits von BMW am CSL serienmäßig verbauten Keramik-Bremsanlage. Kürzere Gewinde-Fahrwerksfedern von H&R senken die Karosserie ab und lassen die neuen, geschmiedeten Leichtmetallfelgen Forged+ 1 by Yido Performance perfekt unter den Kotflügeln wirken. Die Räder messen vorne 10x20 Zoll mit 275/30er-Bereifung und hinten 11x20 Zoll mit 295/30er-Reifen. Die Felgenfarbe ist individuell konfigurierbar, das Fotomodell trägt Matte Black mit jeweils einer orangerot akzentuierten Doppelspeiche. Dieses Styling passt perfekt zum Rest der Karosserie. Schließlich zeigt diese eine schwarze Lackierung samt des typischen Manhart-Dekorsatzes, der hier orangerot ausgeführt ist.

Rote Akzente und viel Carbon

Diese farbigen Zierstreifen betonen auch diverse Komponenten des 18-teiligen Carbon-Bodykits: Er umfasst eine Motorhaube mit GTR-Lufteinlässen, einen Spoiler und seitliche Aero-Flicks für die Front, Kotflügel-Seitenlamellen, Seitenschweller, zweiteilige hintere Seitenlamellen, einen Diffusor, ein zweiteiliges Heckschürzen-Add-on sowie einen dreiteiligen Heckspoiler.

Nachgelegt wurde auch im Interieur. Sonder-Fußmatten werten den Fußraum auf, Schroth-4-Punkt-Racing-Gurte docken an einem Clubsport-Überrollbügel an. Wer nun so einen MH4 GTR II haben möchte, bekommt zum Auto auch noch einen passenden Motorsport-Helm aus Carbon.

Umfrage 186457 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Manhart packt sein MH4 GTR-Paket auch auf den M4 CSL und verfeinert es für diesen noch in wenigen Punkten.