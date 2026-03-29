Manhart MH5 900E Touring mit über 900 PS

In der aktuellen Modellgeneration (G91) bietet BMW endlich auch wieder eine Touring-Version für den M5 an. Damit lassen sich die Performance eines Sportwagens mit reichlich Alltagstauglichkeit verbinden. Wer seine Familie noch dynamischer bewegen möchte, findet in Tuner Manhart den richtigen Ansprechpartner. Der macht aus dem BMW M5 Touring den Manhart MH5 900E.

Mehr Power für den Verbrenner Mit einem Zusatzsteuergerät für die Motorsteuerung entlockt Manhart dem 4,4-Liter großen V8-Biturbo-Aggregat 183 PS mehr Leistung. Damit steigt die Gesamtleistung des Hybridsystems im M5 von 727 PS und 1.000 Nm auf dann 910 PS und 1.200 Nm. Mehr Soundgewalt steuert eine Edelstahlabgasanlage mit Klappensteuerung bei. Für Märkte ohne TÜV-Reglementierung sind zudem neue Downpipes verfügbar. Optisch setzt sich der Auspuff mit vier jeweils 115 Millimeter im Durchmesser messenden Endrohren in Szene.

Beim Fahrwerk hält Manhart eine Zwei-Stufen-Lösung bereit. Die Basis-Konfiguration setzt auf kürzere Sportfedern, Variante zwei bringt ein voll einstellbares Gewindefahrwerk von KW ins Spiel. Die Bremsanlage bleibt im Serienzustand, kann aber auf Wunsch auch mit einem Upgrade versehen werden.

Mächtige Räder, dezente Optik In die Radläufe steckt Manhart Felgen aus der eigenen Kollektion. Zur Wahl stehen für den MH5 900E Touring Concave One-Felgen in 10,5x21 Zoll und 11,5x22 Zoll mit 285/35er und 305/30er-Bereifungen. Alternativ können auch Concave One Forged-Räder in 10,5x22 Zoll für die Vorder- und 11,5x22 Zoll für die Hinterachse, bezogen mit Pneus in den Maßen 295/30ZR22 und 315/30ZR22, gewählt werden. Die Felgenfarbe ist auf Wunsch jeweils individuell konfigurierbar.

Abgerundet wird die neue Optik durch einen hauseigenen Dekorsatz mit Zierstreifen sowie Marken- und Modellschriftzügen. Im Interieur setzt Manhart auf bestickte Fußmatten sowie einen mit Alcantara überzogenen Dachhimmel.