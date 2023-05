Manhart SV650 Mit aufgeblasenem BMW-Herz

Tuner Manhart aus Wuppertal ist Spezialist für BMW-Motoren. Da liegt es nah, auch Motoren der Bayern in Fahrzeugen anderer Hersteller zu bearbeiten. Den 4,4-Biturbo-V8, der beispielsweise auch im BMW M850i zu finden ist, verbaut Land Rover im Range Rover Sport.

Dort leistet der Achtzylinder in der Modellversion P530 530 PS und 750 Nm. Für Manhart noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Allein per modifizierter Motorsteuerung, die über ein Zusatzmodul angesteuert wird, schüttelt der V8 123 zusätzliche PS sowie weitere 150 Nm aus den Zylinderlaufbuchsen. In Summe stehen dem Range Rover Sport-Treiber dann 653 PS und 900 Nm Drehmoment zur Verfügung. Für die Leistungssteigerung wie auch die ebenfalls angebotene Sportabgasanlage mit fernbedienbarer Klappensteuerung liegt allerdings kein Gutachten zur Eintragung vor. Einzige Ausnahme: der Endschalldämpfer kann legal genutzt werden. Für alles andere gilt: Der Kunde muss auf eine Straßenzulassung verzichten können.

Ebenfalls ohne Prüfsegen verbaut Manhart am Range neue Koppelstangen, die die Karosserie des SUV um etwa 30 Millimeter absenken. Unter die abgesenkten Aufbau steckt der Tuner hauseigene Schmiedefelgen im Format 10x24 Zoll. Darüber spannen sich Reifen der Dimension 295/35.

Wie üblich setzt Manhart bei der Optik auf eine schwarze Grundlackierung, die mit einem goldfarbenen Dekorsatz kombiniert wird. Die Felgen treten passen im goldenen Lackkleid an. Wer es dezenter liebt, kann das Dekor auch weglassen.

Fazit

Manhart hat für den Range Rover Sport in der V8-Variante verschiedene Tuning-Komponenten sowie eine Leistungssteigerung auf 653 PS aufgelegt. Klingt nach einem tollen Paket, allerdings verfügt kaum ein Teil über eine Zulassung, die zumindest für den Betrieb auf unseren Straßen notwendig wäre.