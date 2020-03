Mansory Bentley Continental GT Cabrio 640 PS-Cabrio für 452.200 Euro

Traditionell hält man sich bei Mansory nicht lange mit Understatement-fragen auf: Entsprechend auffällig (und teuer) fallen die Modifikationen am Bentley Continental GT aus. Der in der Sonderlackierung Matt-Schwarz mit Farb-Akzenten in Chomoxit-Grün bestellbare Komplettumbau kostet 452.200 Euro. Vor der Mansory-Kur brachte er V8 unter der Haube des Bentley Continental GT Cabriolet auf 550 PS, jetzt kommt der Achtzylinder auf 640 PS und ein maximales Drehmoment von 890 Newtonmeter. Die Sprintzeit gibt Mansory mit 3,8 Sekunden bis Tempo 100 an. Das Ende der Beschleunigung ist bei 330 Kilometer pro Stunde erreicht.

Die Veränderungen an Frontschürze, Motorhaube, Seitenschwellern und am Heck sollen nicht nur gut aussehen, sondern sich auch positiv auf die Aerodynamik auswirken. Das bevorzugt verbaute Material ist Mansory-typisch Sicht-Karbon. Als Felgendimension gibt der Veredler beim Bentley Continental GT Cabriolet V8 22 Zoll an. Die Reifenbreite beträgt vorn 275 und hinten 315 Millimeter.

Mansory Dieser Farbton nennt sich Chromoxit-Grün.

Das Interieur wertet Mansory mithilfe der hauseigenen Sattlerei mit grünem Chromoxit-Leder inklusive einer aufwendigen Rauten-Steppung auf. Neben dem Leder finden Sportwagenfans aber auch hier zahlreiche Sicht-Karbon-Applikationen unter anderem am Sportlenkrad, dem Wählhebel für das achtstufige Automatikgetriebe und der Mittelkonsole. Der Preis für das fahrende Gesamtkunstwerk beläuft sich auf 452.200 Euro.

Fazit

Mansory bleibt sich treu und verwandelt erneut einen ohnehin schon luxuriösen Briten in einen noch luxuriöseren und vor allem grüneren Sportwagen.